Ejército detiene a 18 haitianos indocumentados

Durante un operativo de interdicción apoyado por tecnología de drones, realizado en el municipio de Monción, provincia Santiago Rodríguez, el Ejército de República Dominicana localizó y detuvo a dieciocho nacionales haitianos en condición migratoria irregular.

El hecho ocurrió cuando miembros del ERD, utilizando la unidad de drones en apoyo de las patrullas terrestres, intervinieron en las zonas de la Presa de Monción, el Contraembalse y El Rodeo.

Los extranjeros detenidos, entre ellos, catorce (14) hombres y cuatro (4) mujeres, fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería y serán entregados a la Dirección General de Migración.

otros casos

En San Juan de la Maguana, el 26 de julio, Listín Diario publicó que miembros del 12.º Batallón de Montañeros del Ejército detuvieron a un sargento de esa institución cuando fue sorprendido con tres haitianos indocumentados en una yipeta.

El alistado, identificado como Hammer Yoel Lazala D’ Oleo, fue interceptado en el Puesto de Chequeo Guanito cuando ocultaba en una yipeta marca Changan, color negro, placa G631546, a los nacionales haitianos, en el asiento trasero y el baúl del vehículo, cubiertos con fundas plásticas negras.

El sargento fue puesto bajo custodia y conducido, junto al vehículo y los haitianos ilegales, a la Fortaleza General José María Cabral (GJMC), para los fines legales correspondientes.

Mientras que el 19 de julio en el paraje La Ciénaga, en Barahona, las autoridades detuvieron a un dominicana sorprendido transportando cuatro haitianos durante un operativo.

El hombre fue identificado como Manolín Colón Disla, quien iba a abordo de la motocicleta marca Gato, modelo CG, de color negro y quien sería presentado a las autoridades del Ministerio Público, para los fines correspondientes.

De igual forma, en el operativo nocturno realizado por el Ejército de República Dominicana utilizando unidades de drones fueron detectados y detenidos veinte 20 haitianos ilegales.