Migración revela cifra récord de repatriaciones ascendente a 301,149 casos

La Dirección General de Migración (DGM), vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, reveló ayer que el número de personas repatriadas por situación migratoria irregular asciende a 301,149.

Lee Ballester informó que esta cifra corresponde al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 22 de julio de 2025. Además, destacó que solo en el primer semestre de 2025, se atendieron más de 14.7 millones de pasajeros en aeropuertos y puertos del país.

Estas declaraciones se ofrecieron durante un recorrido por el Centro de Procesamiento Migratorio de Haina (CPM-Haina), antes conocido como el “Vacacional de Haina”. El propósito de la visita fue dar a conocer la gestión actual, las instalaciones y el proyecto de mejoras del centro.

Plan de transformación y gestión de repatriados

Durante el recorrido, Lee Ballester anunció que se ha iniciado un ambicioso plan de transformación en el CPM-Haina. Este incluye la ampliación de los servicios médicos, la renovación de áreas comunes, el refuerzo de la seguridad y la adecuación de los espacios para satisfacer las crecientes demandas generadas por la migración irregular.

Manuel Antonio Carrasco, director del centro de control migratorio, proporcionó detalles sobre la dinámica de las repatriaciones desde Estados Unidos y la gestión de los migrantes irregulares en el país.

Carrasco informó que el centro recibe repatriaciones de Estados Unidos todos los martes, y que "solo en el día de ayer, el centro recibió 131 repatriados".

Todos los repatriados son "biometrizados" (proceso que incluye la toma de huellas dactilares y reconocimiento facial) y se les realiza un fichaje de deportación para mantener un control exhaustivo.

El director explicó que los repatriados son clasificados según su situación legal en la República Dominicana.

Aquellos que no tienen asuntos pendientes con la justicia dominicana son procesados rápidamente y pueden salir del centro en aproximadamente cuatro horas para dirigirse a sus hogares.

Sin embargo, si durante la verificación de identidad se detecta que un repatriado tiene alguna situación pendiente con la justicia dominicana (a través de la conexión con bases de datos criminales e Interpol), se notifica al organismo judicial correspondiente, según detalló Carrasco.

En cuanto a los indocumentados, Carrasco señaló que el número varía, pero el centro maneja un mínimo de 350 a 400 personas diariamente.

"Todo el que llega hoy ya mañana a las 6 de la mañana sale en deportación si está irregular", afirmó, indicando que la permanencia promedio en el centro es de 24 horas.

Instalaciones y atención especializada

La visita también permitió constatar la distribución de las áreas de retención para inmigrantes. El centro cuenta con pabellones separados para hombres y mujeres, áreas para niños y niñas supervisadas por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y UNICEF, y zonas específicas para dominicanos repatriados del exterior. Además, el CPM-Haina dispone de un área de enfermería y una cocina.

En el caso de los niños, el director enfatizó la colaboración con CONANI y el personal de investigación, ya que muchos alegan ser de nacionalidad dominicana y tener padres dominicanos.

"Hasta que no investigamos eso y los padres vienen y verificamos realmente que son dominicanos, no se deportan, para no violentar los derechos humanos y fundamentales", explicó, señalando que este proceso puede durar aproximadamente dos días.

La teniente coronel Geneeve Chahede Calderón, encargada de salud del centro, destacó que cuentan con servicio médico las 24 horas, con un equipo de cuatro personas (dos médicos generales y dos enfermeros) para atender cualquier eventualidad.

Los pacientes con condiciones de salud conocidas o bajo tratamiento médico reciben seguimiento y la medicación necesaria a través del dispensario médico del centro.

En casos que no puedan ser tratados in situ, los pacientes son trasladados al Hospital de Barsequillo o, en situaciones de mayor gravedad, al Hospital Juan Pablo Pina.

Para embarazadas y recién paridas, la DGM también provee kits que incluyen "dos comoditas, una frisa para el bebé, un pampers para embarazadas, un protector de senos, dos pampers para niños y toallas sanitarias", además de otros insumos para hidratación.

Distribución del centro de retención

El Centro de Procesamiento Migratorio de Haina está organizado por departamentos, incluyendo un centro de interdicción migratoria (dividido por género), un departamento de procesamiento de datos, una sala de retención para dominicanos y extranjeros, un área para niños y niñas supervisada por Conani y Unicef (que trabajan en coordinación con Migración), un área de enfermería, cocina y una sala que está siendo habilitada para parturientas extranjeras.