Cuatro policías enviados ante la justicia por la muerte de un coronel retirado

La Policía Nacional remitió ayer lunes ante el Ministerio Público a cuatro agentes vinculados al incidente en el que falleció el teniente coronel retirado Carmelo Polanco, tras recibir un disparo durante un operativo el pasado domingo en el sector La Ciénaga.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, precisó que uno de los agentes fue enviado en calidad de detenido, mientras que los otros tres permanecen bajo investigación para establecer responsabilidades.

El hecho ocurrió cuando una patrulla de la unidad de Acción Rápida intervenía en la zona, resultando herido el oficial pensionado, quien falleció horas después en un centro de salud.

Pesqueira explicó que el proceso se desarrolla de manera conjunta con el Ministerio Público bajo una política de transparencia y respeto al debido proceso.

“Las investigaciones avanzan con el objetivo de determinar las reales circunstancias del incidente y aplicar las medidas legales correspondientes”, afirmó el portavoz.

El coronel Diego Pesqueira lamentó el hecho y confirmó que los agentes involucrados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para establecer responsabilidades. “Lamentamos profundamente la muerte de este oficial en honrosa condición de retiro”,

El caso ha generado consternación, especialmente tras difundirse videos donde allegados al oficial retirado recriminan la actuación de los agentes en el lugar del suceso.

Según el informe preliminar de los investigadores y el Ministerio Público, los agentes habrían provocado la muerte de Polanco de “manera accidental” en medio de un operativo contra el microtráfico.

Un teniente coronel retirado de la Policía Nacional murió este lunes tras recibir un disparo durante una intervención de la unidad “Los Topos” en el sector La Ciénaga.

A pesar de la versión oficial de un posible error, videos que circulan en redes sociales muestran a familiares y amigos de Polanco recriminando la acción policial, asegurando que el oficial se encontraba compartiendo tranquilamente en una vivienda al momento del suceso. Polanco falleció horas después de ser trasladado a un centro de salud.

¿Quiénes son los Topos?

La Unidad de Acción Rápida, popularmente conocida como “Los Topos”, es una fuerza de élite de la Policía Nacional diseñada para operar en entornos urbanos de alta complejidad y peligrosidad.

Se les llama “Topos” porque su entrenamiento está enfocado en incursionar en los callejones, túneles y zonas de difícil acceso de los barrios más carenciados y conflictivos.

A diferencia de una patrulla convencional, estos agentes suelen desplazarse en motocicletas de alto cilindraje para garantizar agilidad en calles estrechas.