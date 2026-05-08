Ministerio Público lanza "Nosotros" en apoyo a padres de hijos con necesidades especiales.

La procuradora general de la República (en funciones), Yeni Berenice Reynoso, presentó el programa "Nosotros", una iniciativa diseñada para brindar respaldo integral, económico y humano a los colaboradores de la institución que tienen hijos con condiciones especiales.

Reynoso explicó que el programa surgió tras analizar el caso de una empleada cuya destitución se solicitaba por incumplimiento de horario. Al investigar, se descubrió que era madre soltera y que sus ausencias se debían a las terapias de su hijo.

“La condición de un hijo jamás debe ser un techo de cristal para el crecimiento profesional de sus padres”, enfatizó la procuradora.

Pilares del programa "Nosotros"

La iniciativa contará con un presupuesto recurrente y se basa en tres ejes fundamentales: Jornadas especiales para que las citas médicas y terapias no generen estrés ni afecten el empleo, creación de un fondo técnico y financiero para aliviar la carga familiar y el primer campamento de arte para niños con capacidades diferenciales, coordinado por la profesora Alma Vásquez.

Con el lema "Hoy, mañana y siempre seremos nosotros", el Ministerio Público busca transformarse en un modelo de empatía. "No se puede procurar justicia cuando dentro de nuestro propio equipo somos injustos", afirmó Berenice Reynoso.

En el lanzamiento estuvieron presentes Wilson Camacho, titular de la PEPCA; Edward Guzmán, director del SeNaSa, quien colaborará con la asistencia de salud; y el periodista Fernando Quiroz, reconocido activista por la visibilización de las capacidades especiales.