Tribunales imponen fuertes penas a agresores sexuales en tres provincias

El Ministerio Público obtuvo sentencias condenatorias que suman 55 años de prisión contra tres hombres hallados culpables de agresión sexual en perjuicio de menores de edad, en procesos judiciales concluidos en La Vega, Santo Domingo Este y Peravia.

Los tribunales acogieron las pruebas presentadas por la Fiscalía, dictando penas de entre 15 y 20 años de reclusión en centros de corrección y rehabilitación.

Caso en La Vega

A solicitud del Ministerio Público, los jueces de un tribunal colegiado de La Vega condenaron a 20 años de prisión a un hombre que agredió sexualmente a una niña en el año 2023.

Pedro Antonio Paulino Batista cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, de La Vega, y deberá pagar una multa de RD$50 mil a favor del Estado dominicano.

El expediente acusatorio, instrumentado por la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, establece que los hechos ocurrieron de forma reiterada durante tres meses, aprovechando que la víctima, de 12 años, se encontraba sola en su vivienda.

En agosto de 2023, el agresor irrumpió en el hogar, amarró a la menor de manos y pies, y abusó de ella.

Tras la denuncia, Paulino Batista fue arrestado el 2 de noviembre de 2023. "El Ministerio Público sustentó la solicitud de la pena máxima con pruebas documentales, periciales y testimoniales, incluyendo un informe de psicología forense", destacó la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez.

Condena en SDE

Un tribunal de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a Ramón López Duarte, hallado culpable de agredir sexualmente a una adolescente de 13 años en un hecho ocurrido en 2022.

La investigación inició tras la denuncia del padre de la víctima. Según el expediente de la fiscal María Sánchez, el agresor interceptó a la menor y la obligó a entrar a un baño, donde la amenazó de muerte, a ella y a sus padres, para cometer el crimen.

El fiscal litigante Francisco Vinicio demostró la responsabilidad penal del procesado por violación sexual y violación a la Ley 136-03 sobre Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Los jueces Josefina Ubiera, Ana Miledys Taveras e Isaías R. Martínez P. ordenaron que la condena sea cumplida en el CCR Las Parras.

El dictamen en Peravia

El Tribunal Colegiado de Peravia condenó a 15 años de prisión a Yoandri Perdomo (alias Tuti), tras ser hallado culpable de violar sexualmente a un adolescente de 11 años en un incidente ocurrido a principios de 2024.

El caso fue denunciado por la madre de la víctima, quien descubrió lo sucedido al llevar al menor a un centro médico por problemas de salud.

El procurador de corte Rafael Antonio Melo presentó las evidencias que sustentaron la violación de los artículos 330 y 331 del Código Penal. El tribunal, integrado por los jueces Mary G. Díaz, Miguel A. Pérez y Jorge T. Broun, dispuso que el sentenciado cumpla la pena en el CPL de Baní.

Coerción por caso en Villa Casuelo

El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso tres meses de prisión preventiva contra Francis Jesús Rosas Davis, acusado de agredir sexualmente a cuatro menores de edad (de 2, 6, 8 y 14 años) en el sector de Villa Consuelo.

El imputado, arrestado el pasado 1 de mayo, presuntamente atraía a las niñas a su vivienda —ubicada en la calle Bartolomé Colón, mediante el ofrecimiento de dulces y dinero.

Según la fiscal Mariela Ramos Ventura, los hechos ocurrieron entre el 24 y el 28 de abril de 2026. Dos de las víctimas presentan condiciones especiales y dos de ellas son sobrinas del acusado.

Los informes del INACIF confirmaron que los relatos de las menores son consistentes. El Ministerio Público le imputa cargos por violación sexual y abuso infantil, por lo que deberá cumplir la medida en el centro Najayo-Hombres.