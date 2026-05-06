Mario Redondo Llenas sale de Najayo tras 30 años de encierro

Tres décadas después del crimen que conmocionó a la sociedad dominicana, el capítulo carcelario de Mario José Redondo Llenas ha llegado a su fin.

Quien ingresara a prisión a los 19 años de edad, fue puesto en libertad este martes tras cumplir la sanción máxima impuesta en 1998 por el asesinato de su primo, el niño José Rafael Llenas Aybar.

El reloj marcaba las 7:00 de la mañana cuando Redondo Llenas traspasó las rejas del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Vestía una camisa rosada, pantalón marrón y portaba unos lentes que inicialmente colgaban de su cuello.

En sus manos sostenía un libro que guardaba el documento con las declaraciones que leería minutos después.

Las primeras palabras que expresó frente a las cámaras, micrófonos y celulares de los presentes fueron estas: “Buen día, no se preocupen, yo… no está en mi intención salir corriendo ni nada que se parezca”, esto al ver cómo los medios de comunicación se acercaron a él rápidamente.

La compañía de su hijo

De pronto, los lentes pasaron de estar colocados en su camisa a situarse sobre su rostro, pasándole un libro que llevaba en sus manos a un joven que le acompañaba: El hijo que hace más de 20 años procreó mientras estaba detrás de las rejas.

Redondo Llenas procedió a leer el documento de una sola hoja y sus declaraciones comenzaron de la siguiente forma: “Hoy, al cumplir una condena de 30 años, me presento ante ustedes con tres ideas esenciales: arrepentimiento, respeto y vocación de servicio”.

Después de leer el escrito, respondió preguntas y en una de sus respuestas reveló que buscará vivir “simplemente un día a la vez”, debido a que “no tiene expectativas”.

“Había días que yo no sabía si llegaba al mediodía, entonces me concentraba en ‘déjame ver si llego a las 11:00 de la mañana’, y de ahí avanzaba; parece sencillo, demasiado simplón...”, aseveró mientras continuaba hablando sobre el hecho.

Posteriormente, indicó que “quiere dejar su respeto absoluto” por las personas que sufrieron “las consecuencias de mis actos”.

“Quiero dejar claro mi respeto absoluto. Respeto por el dolor que he causado, respeto por quienes han sufrido las consecuencias de mis actos, respeto por las instituciones y por la sociedad que legítimamente exigió justicia”, aseveró.

Transformación

Expuso que durante las tres décadas que estuvo encerrado tuvo “un proceso de constante transformación”, debido a que participó en procesos educativos desde la alfabetización hasta el nivel universitario.

Aunque consciente de que no es merecedor de él, según afirmó, el excarcelado espera que sus familiares puedan disculparlo por haber matado a su primo, incrustándole 34 heridas punzantes en su cuerpo.

“Para ellos, respeto. Y cualquier otro tipo… Ni siquiera me voy a complicar, para ellos, respeto. Saben qué es lo que siento porque lo he dicho”, dijo Llenas sobre Rafael e Ileana Llenas, sus tíos y padres de la víctima.

Redondo Llenas cometió el hecho el 3 de mayo de 1996, cuando apenas tenía 19 años. Junto a él estuvo su compañero en el crimen, Juan Manuel Moliné Rodríguez, que tenía 18 años de edad y salió en libertad el 5 de mayo de 2016 tras cumplir una sentencia de 20 años.

Redondo Llenas terminó de responder las preguntas y abandonó el recinto penitenciario a bordo de una Jeep color negro, acompañada por vehículos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc).

Posteriormente, tomaron la autopista 6 de Noviembre para aparentemente dirigirse al Gran Santo Domingo. Sin embargo, el automóvil se desvió hacia Bajos de Haina (provincia San Cristóbal), impidiendo que los reporteros pudieran continuar su rastro.

Un capítulo cerrado

De esta manera, la justicia cerró el capítulo de un asesinato que conmocionó a la sociedad. Durante el proceso judicial realizado a finales de los años 1990, Mario José vinculó directamente a Luis Palma de la Calzada, el esposo de la entonces embajadora de Argentina en República Dominicana, Teresa Meccía de Palmas.

Según la versión de Mario Redondo, Luis Palma habría sido parte conceptual de la planificación del secuestro del niño Llenas Aybar que finalmente concluyó con su asesinato.

Sin embargo, la familia Palmas Meccía regresó días después a su país.

Mientras, Rodríguez y Redondo fueron enviados a la cárcel, dejando detrás una estela de preguntas que nunca fueron aclaradas ante los tribunales dominicanos.