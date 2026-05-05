Trajano Potentini: Fiscalías virtuales contra la impunidad vial requieren reforma legal

El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Potentini, se pronunció sobre la propuesta de implementar fiscalías virtuales como mecanismo para frenar la "epidemia" de infracciones de tránsito e impunidad vial en el país.

Aunque calificó la iniciativa como una "buena idea", advirtió que su aplicación inmediata es jurídicamente inviable bajo el marco normativo actual.

Potentini sostuvo que el sistema de justicia dominicano carece de la base legal necesaria para que el Ministerio Público ejerza un juzgamiento de carácter punitivo a través de plataformas virtuales en materia de tránsito.

"Al momento no hay cobertura legal para hablar de un juzgamiento a partir de un órgano como el Ministerio Público con la virtualización de una actividad que tiene un carácter de castigo punitivo", explicó el jurista.

Para el presidente del gremio de abogados, el proyecto no debe descartarse, sino someterse a un análisis profundo de las leyes que ameritan modificación.

Según Potentini, cualquier implementación debe estar blindada por la Constitución y garantizar el debido proceso de ley, como identificar específicamente cuáles leyes requieren ajustes, crear el sustento jurídico que permita la virtualidad en procesos sancionadores.

Igualmente, diseñar mecanismos que ayuden a descongestionar el cúmulo de trabajo que actualmente genera una "velada impunidad" en las vías.

Un freno a la "epidemia" vial

El jurista reconoció que el caos en el tránsito y la falta de sanciones efectivas se han convertido en un problema crítico para la sociedad dominicana.

Admitió que el gran volumen de infracciones pendientes de procesar facilita que muchos ciudadanos evadan sus responsabilidades, por lo que la tecnificación de los procesos sería un correctivo necesario, siempre que se haga dentro del ordenamiento jurídico.

"Perfectamente se pudiera plantear como un correctivo el que se hagan los ajustes y las modificaciones para ver cómo se puede concretar esa idea", concluyó Potentini, dejando la puerta abierta a una futura modernización de la justicia vial.

La propuesta fue presentada por el coordinador de la organización Reducción de Siniestros Viales en la República Dominicana (Resivi-RD), José Rafael Rodríguez Cáceres, en conversación con el director de Listín Diario, Miguel Franjul, sobre los puntos clave para renovar la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Uno de los problemas planteados por Rodríguez Cáceres fue la falta de judicialización de las infracciones, ya que según explicó, esto provoca que las multas no se ejecuten y que el ciudadano no enfrente consecuencias reales.