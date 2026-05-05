Justicia decidirá destino de los casos Calamar, Coral y Camaleón entre mayo y junio

Tras meses de audiencias maratónicas, presentación de pruebas y debates jurídicos, los tribunales han reservado los fallos de varios de los expedientes de presunta corrupción administrativa en los casos Calamar, Coral y Camaleón, así como el proceso vinculado a la discoteca Jet Set.

Caso Calamar: Decisión el 29 de mayo

La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dará a conocer el 29 de mayo a las 3:00 de la tarde si envía a juicio de fondo a los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros implicados en el caso Calamar.

La magistrada tomó la decisión tras escuchar las conclusiones del Ministerio Público y de los abogados que representan al Estado dominicano, quienes solicitaron dictar auto de apertura a juicio.

Por el contrario, la defensa de los imputados solicitó al tribunal rechazar el dictamen y dictar, en su lugar, un auto de "no ha lugar" a favor de sus clientes.

Además de Castillo, Peralta y Guerrero, en la supuesta estafa se vincula al excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; y a los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

El Ministerio Público acusa al grupo de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes.

Caso Coral y Coral 5G: fallo el 15 de junio

Por otro lado, las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidirán el 15 de junio a las 3:00 de la tarde si condenan a los altos oficiales militares, policiales y civiles implicados en el entramado de corrupción administrativa desarticulado mediante las operaciones Coral y Coral 5G.

La magistrada Gisselle Méndez, presidenta del tribunal, tras reservarse el fallo, destacó que se cumplió con el debido proceso tras recibir todos los argumentos y réplicas de las partes.

El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Pepca, solicitó condenas que oscilan entre los 5 y 20 años de prisión, además del decomiso de bienes millonarios.

La defensa de los imputados, entre los que figuran los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, solicitó la absolución total alegando insuficiencia probatoria. El caso involucra la sustracción de más de RD$4,500 millones del erario.

Operación Camaleón: Fallo el 5 de junio

En cuanto al caso Camaleón, la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, se reservó para el 5 de junio a las 9:00 de la mañana la decisión de enviar o no a juicio de fondo al exdirector del INTRANT, Hugo Beras, y al empresario Jochy Gómez.

El Ministerio Público sostiene que cuenta con pruebas suficientes sobre la existencia de una red de corrupción y lavado de activos vinculada a la modernización del sistema de semáforos, mientras que los abogados defensores aseguran que sus clientes serán favorecidos con un auto de "no ha lugar".

En este expediente también figuran las empresas Transcore Latam y Aurix, así como varios exfuncionarios de tecnología y despacho del Intrant.

Caso Jet Set: Resolución el 15 de junio

Finalmente, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para el 15 de junio a las 10:00 de la mañana su decisión sobre si envía a juicio de fondo a Antonio y Maribel Espaillat.

El proceso judicial surge tras el colapso de una estructura en la discoteca Jet Set, donde 236 personas perdieron la vida y más de 80 resultaron heridas.

El magistrado reservó el fallo tras escuchar la defensa material de los imputados, las réplicas del Ministerio Público y las solicitudes de los abogados de las víctimas, quienes exigen la apertura de un juicio de fondo.