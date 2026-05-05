Jueza rechaza retirar a Camacho de conocimiento de medida de coerción en caso de fiscal acusado de recibir soborno

La jueza de instrucción especial Isis Muñiz rechazó el pedimento de la defensa para retirar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara.

El equipo legal del imputado, encabezado por el abogado Valentín Medrano, presentó una serie de incidentes con el objetivo de frenar la participación del director de persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho.

La defensa solicitó su retiro, pero la jueza ordenó al Director de Persecución continuar en la sala de audiencias tras considerar improcedente el reclamo.

Valdez Alcántara se encuentra bajo la lupa de la justicia tras ser acusado de recibir un soborno de 10,000 dólares por parte de un testigo vinculado al caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Cuestionamiento de Jurisdicción

Los abogados también presentaron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y la procuradora Yeni Berenice Reynoso. Alegaron que la solicitud de medida de coerción debía ser firmada por el Procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, y no por la Procuraduría General.

Tras ponderar los argumentos, la magistrada Muñiz rechazó ambos incidentes, validando la facultad del equipo de persecución para actuar en esta jurisdicción y ordenando la continuación inmediata de la audiencia.

Detalles de la acusación

El Ministerio Público sostiene una tesis contundente sobre la gravedad de los hechos, acusando a Valdez Alcántara de aprovechar su posición para recibir dinero de un testigo clave en la investigación relacionada con Senasa.

Debido al riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de la investigación desde dentro del sistema de justicia, el órgano persecutor solicita un año de prisión preventiva.