Mario Redondo Llenas saldrá de cárcel tras 30 años preso

Mario José Redondo Llenas, quien este martes 5 de mayo recuperará su libertad, tras cumplir una condena de 30 años por el asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar, encabeza la lista de otros 13 privados de libertad que casi han pasado hasta tres décadas tras las rejas en las cárceles del país.

Conforme con un informe de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), que dirige Roberto Santana, este grupo de internos, cuyas edades oscilan entre los 44 y 69 años, ingresó al sistema penitenciario del 1996 al 2005.

Los internos recluidos en los recintos del modelo tradicional como en los del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, purgan penas por delitos de extrema gravedad, que incluyen homicidio, asesinato, violación sexual e incendio premeditado.

En la cima de la lista actualizada al 21 de abril de 2026, los internos que cumplen las condenas más prolongadas en el país se encuentra Redondo Llenas, recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-17) Najayo Hombres, por el abominable asesinato de su primo, el menor José Rafael Llenas Aybar.

Redondo Llenas ingresó al sistema el miércoles 8 de mayo de 1996 y mañana, martes, cumple la totalidad de su condena.

Con 49 años de edad, su caso resalta por ser el de mayor permanencia bajo custodia oficial, según los registros actuales del modelo de gestión.

El hecho de sangre se remonta al 3 de mayo de 1996, cuando Redondo Llenas, de entonces 19 años, se asoció con Juan Manuel Moliné Rodríguez, de 18, para cometer el infanticidio. Este último cumplió los 20 años de prisión que le fue impuesta.

A pesar del tiempo transcurrido, el crimen aún late en la memoria colectiva, especialmente en quienes vivieron aquella época.

El hallazgo del cuerpo en Arroyo Lebrón, Santo Domingo Oeste, con 34 heridas de arma blanca, dio inicio a una de las investigaciones más complejas del país.

A Redondo Llenas, le sigue el interno Raulín Guzmán Cruz, quien ingresó el 4 de septiembre de 1998 al sistema penitenciario y ha cumplido 28 años de una condena de 30 en el CPL-Baní Hombres. Tiene 25 años de edad. Fue condenado por violación de los artículos 295, 296, 297, 298 y 304, referentes a homicidio, asesinato con premeditación y acechanza.

A continuación le sigue Luis Alberto Batista Polanco, quien cumple una condena de 30 años de prisión en el CPL-KM 15 de Azua, lleva cumplido 27 años e ingresó al sistema penitenciario el miércoles 23 de junio de 1999 y tiene 46 años de edad. Condenado por violación de los artículos 295, 304, sobre homicidio y violación a la Ley de Drogas (50-88).

Asimismo, Odalis Ramírez Peña, quien de 30 años de prisión lleva 26, ingresó al CPL de San Juan, el domingo 10 de noviembre de 2002 y tiene 48 años de edad. Condenado bajo los artículos 295, 296, 297, 304 y 265 (homicidio, asesinato y asociación de malhechores).

Redondo Llenas, de 19 años, y Juan Manuel Moliné Rodríguez, de 18, cuando fueron acusados del crimen contra el niño José Rafael Llenas Aybar.Listín Diario

Igualmente, Tony Trinidad Méndez, se encuentra recluido en el CPL-Nagua desde el miércoles 10 de mayo de 2000, lleva 26 años cumplidos de una condena de 30 años de prisión, quien tiene 50 años de edad.

Fue hallado culpable por incendiar voluntariamente una vivienda en Bahoruco en el año 2000, acto que causó la muerte de Asila Pérez Ramírez, cuya pena máxima fue confirmada por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia.

Mientras que Jorge Antonio Pérez Vicente (alias “Esterlin”), ingresó al CPL-Baní-Hombres, el lunes 20 de mayo de 2002, quien ha cumplido 24 años de reclusión y tiene 44 años de edad.

Fue condenado por sicariato, por el asesinato de Santa Polonia Ascencio, en Sabana Perdida, luego de que el tribunal determinará que cobró ocho mil pesos por ejecutar el crimen en 2002.

En tanto que Américo Peña Geraldo ingresó al CPL-KM 15 de Azua, el jueves 17 de julio de 2003, quien ha cumplido 23 años de reclusión y tiene 44 años de edad. Fue condenado por violación de los artículos 296, 297, 298, 302 y 265 (asesinato y asociación de malhechores).

De su lado, Tomás Valdez Méndez ingresó el sábado 8 de enero de 2005, al CPL-San Juan, quien ha cumplido 21 años de reclusión y tiene 48 años de edad. Condenado por los artículos 295, 296, 297, 298 y 304 (homicidio y asesinato).

De su lado, Ramón Rijo Vivene, (alias "El Pequeño"), quien ingresó al sistema penitenciario el martes 25 de marzo de 2003, se encuentra recluido en el CAPLIP-4 Batey Bienvenido, de Santo Domingo Oeste. Ha cumplido 23 años de reclusión y en la actualidad tiene 54 años de edad.

Rijo Vivene fue condenado a 30 años por violación sexual con tortura y barbarie contra una mujer de 78 años en 2002.

Manuel Santana Jiménez, quien ha cumplido 24 años de reclusión y tiene 51 años de edad, ingresó al CCR-15 Cucama La Romana, el jueves 18 de abril de 2002. Condenado por asociación de malhechores (265, 266), robo (379) y homicidio (295, 304).

En tanto que Eddy Antonio Garcia Garcia, quien ha cumplido 27 años de reclusión y tiene 58 años de edad, ingresó al sistema penitenciario el viernes, 17 de diciembre de 1999, en el CCR-8 Rafey- Hombres, de Santiago. Fue condenado por violación de los artículos (295, 304) , sobre Homicidio.

Mientras que Virgilio Antonio Rodríguez y Juan Liriano Linares, ingresaron de manera simultánea al CCR-8 Rafey –Hombres, de Santiago, el lunes, 5 de febrero de 2001. Ambos han cumplido 25 años de reclusión, el primero tiene 69 años de edad y el segundo 50. Condenados por violación de los artículos 295, 304 sobre homicidio.

Batista Polanco, además de homicidio (Arts. 295, 304), cuenta con antecedentes por violación a la Ley 50-88 sobre sustancias controladas.

De su lado, Santo Almonte Fortuna, ha cumplido 28 años de reclusión y tiene 63 años de edad, ingresó al CCR-8 Rafey-Hombres, de Santiago, el martes, 8 de septiembre de 1998. Condenado por homicidio y asesinato (295, 296) junto con violaciones a la Ley 36 sobre comercio, porte y tenencia de armas.

debate sobre la reinserción

Especialistas en derecho penal y derechos humanos han señalado la importancia de revisar los procesos de reinserción social.

El debate jurídico actual se centra en evaluar si los internos que han cumplido la mayor parte de sus condenas y han mostrado buen comportamiento poseen condiciones aptas para reintegrarse a la sociedad, enfrentando esta postura a la naturaleza irreversible de los crímenes cometidos.