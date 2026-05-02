Jueza aplaza para el 5 de mayo coerción contra falso abogado y fiscal

La jueza Ana Lee Florimón, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso el aplazamiento para el próximo martes 5 de mayo de la audiencia de medida de coerción contra Enercido Amaurys Heredia González, quien está acusado de estafar a múltiples personas bajo la falsa identidad de abogado y fiscal.

La magistrada tomó la decisión con el objetivo de que la defensa técnica del imputado pueda reunir los presupuestos necesarios y para permitir que una de las víctimas formalice el depósito de su querella.

Heredia González enfrenta cargos por estafa, usurpación de funciones y delitos de alta tecnología. Según el expediente del Ministerio Público (MP), el imputado operó durante al menos dos años un esquema sistemático de suplantación de identidad y chantaje.

Conforme con la solicitud de prisión preventiva, el imputado se presentaba como abogado y fiscal activo, a pesar de que certificaciones oficiales confirman que solo es un estudiante de Derecho sin título profesional.

Asimismo, según el organismo, utilizaba una cuenta de WhatsApp con el logo oficial de dicha institución para enviar citaciones falsas por supuestos homicidios e intimidaba a sus víctimas con amenazas de arresto inminente para cobrar "honorarios" anticipados o extorsionarlas.

Hasta el momento, se han identificado cuatro víctimas directas con pérdidas que ascienden a decenas de miles de pesos y una tentativa de extorsión por RD$150,000.

El arresto de Heredia González se produjo el pasado 29 de abril en un acto de particular audacia: el imputado fue detenido en flagrante delito dentro de la sede central de la institución.

En ese momento, presionaba a una víctima para que le pagara el saldo de unos honorarios negociados (que bajó de RD\bm{300,000 a RD}40,000) por una supuesta representación ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

La sospecha de la víctima y la intervención del fiscal Miguel J. Collado García, quien confirmó la falsedad de los documentos y la inexistencia del cargo del imputado, pusieron fin a la maniobra.