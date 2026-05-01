Wilson Camacho: "Senasa fue atacada por varios frentes"

El titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, al saludar la decisión del juez que ratificó la prisión preventiva para todos los imputados del caso Senasa, reveló que la institución fue objeto de una "estafa multiorgánica" ejecutada por al menos tres estructuras criminales distintas.

El procurador adjunto anunció la expansión de la investigación, señalando que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) no fue víctima de un grupo aislado, sino de un asedio sistemático. Entre estas redes se incluye la que se procesa actualmente en los tribunales, encabezada por Santiago Hazim.

Sobre la fase denominada "Senasa 2.0", Camacho explicó que esta estructura está liderada presuntamente por Ángel Luis Guzmán, cuya medida de coerción se conocerá este viernes ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde el Ministerio Público solicita prisión preventiva.

Asimismo, confirmó la existencia de una tercera red criminal que también afectó a la institución, aunque se reservó los detalles para proteger la integridad de las próximas intervenciones. Advirtió que el Ministerio Público no se detendrá hasta desmantelar cada "frente" que intervino en la sustracción de fondos destinados a la seguridad social de los ciudadanos.

Camacho sostuvo que este es el segundo juez que valida la prisión preventiva, uniéndose al criterio de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, basándose en la gravedad extrema de los hechos y el daño directo a la salud del pueblo dominicano.

Para el magistrado, la permanencia de los imputados en prisión es la única medida proporcional dada la magnitud del desfalco. "Ningún caso de corrupción en el país, o muy pocos, tienen un daño tan palpable como esta estructura que golpeó el corazón de la salud. Lo correcto e idóneo es que se mantengan en prisión por la gravedad de los hechos y el daño que debe ser resarcido", afirmó.

Respecto a los alegatos de salud presentados por la defensa de los encartados, Camacho fue tajante al señalar que el Código Procesal Penal es estricto: "Solo las enfermedades graves y terminales pueden ser tomadas en cuenta, y ninguna de esas circunstancias se ha acreditado en este tribunal".