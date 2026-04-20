La UASD asumirá estudio integral sobre la criminalidad en RD

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció que asumirá formalmente la propuesta realizada por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, para llevar a cabo un estudio científico, profundo e interdisciplinario sobre la criminalidad en la República Dominicana.

El anuncio fue realizado por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES), Antonio Ciriaco Cruz, luego de que el rector de la alta casa de estudio, Editrudis Beltrán Crisóstomo, acogiera la propuesta de la Procuradora. Destacó que la academia asume este reto con “el mayor sentido de responsabilidad institucional”, buscando aportar soluciones basadas en evidencia científica a uno de los problemas más complejos del país.

Para coordinar este esfuerzo, la UASD designo a Amaurys Pérez Vargas, destacado investigador con amplia trayectoria en el análisis de fenómenos sociales.

Afirmó que el estudio no se limitará a un simple conteo estadístico de delitos, sino que se enfocará en la sociología de la criminalidad.

“El objetivo es analizar la violencia como una expresión de estructuras sociales, relaciones de poder, desigualdades históricas, exclusión social y las transformaciones del tejido comunitario”, enfatizó Pérez Vargas. Dijo que uno de los pilares de esta iniciativa es superar los enfoques “meramente punitivos” que han predominado en el pasado.

Asimismo, sostuvo que se busca que los hallazgos sirvan de base para el diseño de políticas públicas de prevención que sean sostenibles, efectivas y coherentes con el Estado de derecho.

“El estudio permitirá identificar las correlaciones entre criminalidad, desigualdad y falta de oportunidades, colocando en el centro la dignidad humana y la justicia social”, expresó Ciriaco Cruz en una comunicación dirigida al director del Listín Diario, Miguel Franjul.

Sostuvo que, con esta designación, la Primada de América reafirma su rol como el principal brazo académico del Estado, articulando las ciencias jurídicas, económicas y estadísticas para fortalecer la seguridad ciudadana y la paz social.

Asimismo, destacó que la colaboración entre la academia y el Ministerio Público es vital para generar un debate nacional informado que trascienda la percepción de inseguridad y ataque las causas raíz del fenómeno delictivo.

La procuradora lanzó la propuesta pública a la alta casa de estudio para realizar esta “radiografía real” de la criminalidad, al dictar la conferencia “Anatomía del crimen y la violencia en RD: Radiografía para una transformación necesaria”, en el Aula Magna de la UASD. “El objetivo es estudiar los factores de origen, manifestaciones y variables de la violencia para diseñar políticas de prevención estratégicas y no solo reactivas”, enfatizó Reynoso.

más sectores se suman

Mientras que más sectores se suman a la propuesta de firma de Pacto de Estado contra la Violencia que involucre a todos los segmentos de la sociedad para enfrentar una “crisis de convivencia” desborda el sistema judicial.

La Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) favorece que el Estado se comprometa con la sociedad y con los diversos actores sociales del país, a poner en marcha el “Pacto Contra la Violencia” sugerido por Reynoso y acogido por el Listín Diario.

Además, reconocer a Miguel Franjul, quien ha sido el sostén para exponer la problemática de la niñez, adolescencia, juventud y de adultos mayores; en ese pacto deberá hacer mayor énfasis de las autoridades.

Así lo hace saber el director ejecutivo de la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), el periodista Alexis Rafael Peña y el liderazgo del Distrito Nacional y Santo Domingo.

Ante la incertidumbre que padece la sociedad dominicana es necesario que exista una política criminal a unísonos desde el Estado, sociedad civil y los sectores productivos, procurando el bienestar colectivo de la nación dominicana.

La Propuesta del pacto de la procuradora, se produce luego de un acto encabezado por el director del Listín Diario, Miguel Fanjul, quien había hecho la propuesta del foro a través de un editorial publicado el pasado 16 de marzo.

Esta propuesta para suscribir un Pacto de Estado, también fue acogida por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fundación Equidad y Justicia Social (FEJES).

Dichas instituciones coinciden en que el fenómeno criminal ha superado la capacidad de respuesta de las instituciones de forma aislada, requiriendo un abordaje integral, sistémico y participativo.