Retiran nueve querellas particulares a favor de propietarios de discoteca Jet Set

Unas nueve querellas han sido retiradas de la acusación particular presentada en contra de los hermanos Espaillat y de la empresa E y I, SRL, acusados tras el colapso de la discoteca Jet Set, donde 236 personas fallecieron y alrededor de 100 resultaron heridas.

El abogado Nolberto Rondón, representante de cinco querellantes, anunció el desistimiento formal de las acciones legales que habían interpuesto en contra de Antonio y Maribel Espaillat.

Bajo el argumento de "falta de interés" en continuar con el proceso judicial, el jurista solicitó al juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, dejar sin efecto las querellas con constitución en actor civil depositadas previamente.

Rondón, apelando a la economía procesal, presentó en bloque las renuncias a las acciones legales de las siguientes personas: Natalia Miledis Guerrero Azcona (representada por Agustina Mercedes Azcona), Ruth Elisa Seija Jerez de Saldaña (representada por su esposo, Brian Saldaña Germán).

Igualmente, Jocelyn Rosado Baldera (representada por Lucía Baldera Suero), César Augusto López Bonel (representado por Juan López Bonel), Héctor Eduardo Brito Peña, quien actuaba en nombre propio.

A pesar de los desistimientos, el abogado Rondón fue enfático al solicitar al magistrado que se declaren buenas y válidas las querellas de sus demás representados que decidieron continuar con el proceso.

El jurista sostuvo que dichas acciones cumplen con todos los requisitos de forma, habiendo sido presentadas en tiempo hábil y de total conformidad con la normativa procesal vigente.

"Entendemos que por economía procesal debemos presentar esto en bloque para lograr un ahorro de tiempo", explicó Rondón al individualizar cada caso ante el tribunal.

Otros desistimientos

Igualmente, los abogados que representan a los querellantes Ramón Antonio Brea de los Santos y Fabiola de los Santos también desistieron de la acusación particular presentada contra los hermanos Espaillat.

Por otro lado, el abogado Mauricio Alberto notificó al tribunal el desistimiento formal de una de las querellas y la ratificación de otras siete.

El jurista informó que la señora Marley Vélez, quien figuraba como querellante por el fallecimiento de Evelyn Mariela Navarro de León —última víctima mortal del incidente, quien falleció un mes después del suceso—, decidió no continuar con la acción judicial.

Según el abogado, la decisión de la señora Vélez responde a la falta de interés actual en proseguir con el litigio.