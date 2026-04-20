El país indignado ante brutal asesinato de chofer por una turba de motoconchistas

La sociedad dominicana se encuentra consternada tras el trágico fallecimiento de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de la Compañía de Limpieza Urbana (Comlursa), quien perdió la vida el pasado sábado luego de ser perseguido y apuñalado por una turba de motoconchistas tras un incidente de tránsito en la avenida Circunvalación de esta ciudad.

El suceso, captado en videos que se han vuelto virales, muestra los últimos momentos de Abreu Quezada, quien clamaba por auxilio frente al Palacio de Justicia mientras se desangraba.

"¡No me dejen desangrar, Dios mío!", fueron algunas de las desgarradoras palabras de la víctima, quien intentó refugiarse en el recinto judicial tras ser herido en el muslo derecho.

Según los informes preliminares, el incidente se originó por un "roce" entre el camión compactador de basura que conducía Abreu y una motocicleta.

Lo que debió ser un trámite de tránsito escaló a una persecución mortal cuando al menos ocho motoristas interceptaron el vehículo pesado.

Kiara Michel Abreu, hija del fallecido, denunció además una grave negligencia en la asistencia a su padre. "Quien estaba grabando prefirió hacer eso en vez de llamar a una ambulancia.

Él pedía auxilio y no se lo dieron a tiempo", manifestó con indignación mientras exigía justicia.

La Policía Nacional confirmó el arresto de ocho personas vinculadas al ataque, incluyendo al presunto autor material de la estocada.

Para la procuradora general, Yeni Berenice Reinoso, este caso debe servir como un punto de inflexión para que todos los sectores representativos de la sociedad actúen frente a la cultura de la violencia.

"La violencia jamás será la vía adecuada para dirimir conflictos", afirmó, enfatizando la urgencia de una reflexión colectiva para frenar el uso de la fuerza física como método de resolución de disputas cotidianas.

Destacó que el Ministerio Público mantiene abierta la investigación para identificar y someter a todos los integrantes del grupo que participó en la persecución y posterior ejecución de Abreu en el recinto judicial.

Por su parte, la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto) se desvinculó del hecho a través de su presidente, Oscar Almánzar.

"Es un acto de vandalismo y bandidaje que condenamos. Esos motoristas persiguieron a un hombre de trabajo hasta terminar con su vida; pedimos que les caiga todo el peso de la ley", expresó Almánzar, aclarando que la mayoría de los involucrados no pertenecen a paradas organizadas.

La empresa Comlursa S.R.L. emitió un comunicado lamentando la pérdida de su colaborador, a quien describieron como un hombre cumplidor de sus deberes.

El Ministerio Público ya prepara el expediente para solicitar medidas de coerción contra los implicados, mientras la comunidad de Santiago demanda mayor control sobre la violencia que impera en las vías públicas.