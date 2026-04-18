FEDDA propone incluir el maltrato animal como indicador de riesgo en el país

La Federación Dominicana por los Derechos de los Animales (FEDDA) solicitó que la protección animal sea integrada como un eje estratégico en la firma del Pacto de Estado contra la Violencia propuesto por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

Lorenny Solano, en una misiva enviada al director del Listín Diario, Miguel Franjul, argumenta que el maltrato animal no es un hecho aislado, sino un indicador temprano y científico de conductas criminales que posteriormente escalan hacia los seres humanos.

La entidad fundamenta su propuesta en estudios internacionales y sistemas de clasificación criminal, como los utilizados por el FBI en Estados Unidos, que vinculan directamente la crueldad animal con perfiles de agresores violentos y casos de violencia doméstica.

"La violencia contra los animales no es un hecho aislado ni menor. Es una señal temprana de ruptura social. Ignorarla es permitir que la violencia escale; atenderla es prevenir tragedias mayores", afirmó Lorenny Solano.

La organización sostiene que identificar patrones de abuso hacia los animales permite a las autoridades detectar riesgos sociales antes de que se conviertan en delitos graves o tragedias familiares.

Propuestas para el Pacto Nacional

En sintonía con el editorial del Listín Diario que aboga por atacar las causas de la criminalidad y no solo sus efectos, FEDDA planteó cinco puntos fundamentales para ser incluidos en el pacto.

Entre ellos, mencionó usar los casos de maltrato animal como indicadores sistemáticos de riesgo criminal, asegurar el cumplimiento efectivo de la Ley 248-12 y lograr condenas ejemplares por crueldad, envenenamiento y abandono.

Implementar programas educativos que fomenten el respeto a la vida en todas sus formas, garantizar que el Ministerio Público y la Policía Nacional apliquen las sanciones correspondientes de manera rigurosa y crear una red de seguimiento entre el Estado y la sociedad civil para monitorear estos casos.

Una decisión estratégica de país

Para la federación, incluir este tema en la agenda de seguridad nacional no es una cuestión meramente emocional o sectorial, sino una "decisión estratégica".

El documento destaca que la República Dominicana tiene la oportunidad de construir un modelo de prevención integral que anticipe el delito.

"La seguridad no es una fotografía del momento, sino un proceso permanente", concluye la misiva, reiterando que una sociedad más compasiva con los animales es, por definición, una sociedad más segura para los ciudadanos.