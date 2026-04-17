Ministerio Público presenta acusación contra imputados de estafar más de RD$124 millones

El Ministerio Público inició la presentación de la acusación en el juicio que se ventila en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra un hombre y una mujer que cometieron una estafa por más de 124 millones de pesos en perjuicio de cientos de personas.

El órgano acusador presentó sus alegatos a través de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, contra Gabriel Emilio Cáceres Araujo y Kristie Marie Cabral Romero.

De acuerdo al órgano acusador, los procesados montaron un esquema criminal dedicado a la captación irregular de dinero mediante falsas promesas de inversión en el mercado de valores.

Según la acusación, a través del vehículo societario Pipschasers Capital, S.R.L., los procesados captaron la suma de RD$124,575,700, aproximadamente, proveniente de los recursos obtenidos de más de 200 víctimas que figuran en la investigación desarrollada por el Ministerio Público.

Cáceres Araujo y Cabral Romero violaron las disposiciones contenidas en los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal, el artículo 15 de la Ley núm. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; el artículo 351, numeral 4, de la Ley núm. 249-17, sobre el Mercado de Valores, así como el artículo 3, numeral 3, y el artículo 9, numeral 2, de la Ley núm. 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

En el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público, representado por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo, inició la incorporación de pruebas testimoniales, consideradas fundamentales para sustentar la acusación y demostrar los hechos atribuidos a los acusados.

“Estas pruebas forman parte de los más de cuatrocientos elementos probatorios que respaldan el expediente acusatorio y que fueron admitidos en el auto de apertura a juicio”, explicó Tavárez Gil.

Las juezas Arlin Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, aplazaron para el próximo lunes, 20 de abril de 2026, a las 9:00 de la mañana, la audiencia en la que el Ministerio Público proseguirá con la incorporación de nuevas pruebas ante el tribunal.

En el mes de diciembre del pasado año, luego de acoger la petición del Ministerio Público, la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio en contra de los procesados.