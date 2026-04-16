Interceptan a dos hombres a bordo de lancha con 151 paquetes de presunta cocaína

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), apoyados por agencias de inteligencia del Estado, incautaron un alijo de 151 paquetes presumiblemente de cocaína, durante una operación de interdicción ejecutada en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.

Como resultado de las labores de inteligencia, los equipos operativos y de reacción recibieron informes precisos que alertaban sobre el ingreso de una embarcación sospechosa a aguas territoriales, activando de inmediato los protocolos de actuación.

Tras la movilización masiva y coordinada de unidades aéreas, marítimas y terrestres para garantizar el éxito de la operación, las autoridades interceptaron a varias millas náuticas al sur de Baní a varios individuos a bordo de una lancha (tipo Go Fast), con cinco pacas, conteniendo en su interior un total de 151 paquetes de la presunta droga.

En la operación, se ocupó además, una embarcación de 32 pies de eslora, con dos motores fuera de borda, de 115 caballos de fuerza cada uno, cinco garrafones y cuatro tanques de combustibles, dos celulares, baterías para radios de comunicación y dos Gps marca Garmin, entre otras evidencias.

En la operación se ocuparon dos celulares, baterías para radios de comunicación y dos GPS marca Garmin, entre otras evidencias.Fuente Externa

“Se tienen informes de que los detenidos, dos hombres de nacionalidad dominicana, habrían lanzado varias pacas al mar Caribe, por lo que equipos de búsqueda y rastreo, se mantienen realizando operaciones aéreas, marítimas y terrestres en todo el litoral costero, en busca de nuevas evidencias” señala el comunicado.

El Ministerio Público y la DNCD, desarrollan las investigaciones de lugar para identificar, arrestar y poner a disposición de la justicia a otros integrantes de esta red dedicada al delito del tráfico de drogas en lanchas rápidas procedentes de sudamérica.

Parte de la evidencia recogida por los agentes de la DNCD en el momento de la operación.Fuente Externa

La República Dominicana ha fortalecido su estrategia contra el narcotráfico y el crimen transnacional, consolidándose como líder regional en la interceptación de estupefacientes y el desmantelamiento de redes criminales.

Los detenidos están siendo entregados a las autoridades judiciales del municipio de Baní para los fines correspondientes, mientras los paquetes de la presunta droga fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para determinar el peso del alijo.