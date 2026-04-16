General De los Santos Viola defiende origen de sus bienes y pide su absolución total en caso Coral

El general de la Fuerza Aérea, Juan Camilo de los Santos Viola, imputado en el caso Coral, defendió la legitimidad de su patrimonio y rechazó las acusaciones de haber sustraído fondos de inteligencia.

El oficial calificó de "arbitraria y abusiva" la acusación del Ministerio Público, asegurando que sus propiedades no son producto del dolo, sino de una trayectoria de décadas vinculada al sector financiero y préstamos bancarios.

Al presentar su defensa material ante las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el exsubjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), afirmó que posee un historial crediticio que data desde el año 1997. Durante su declaración, reveló que actualmente mantiene deudas por 15 millones de pesos con instituciones financieras, lo que, según sus palabras, contradice la tesis de un enriquecimiento ilícito repentino.

El general insistió en que cada inmueble cuestionado "tiene una historia" y es el resultado de sacrificios personales, negando que su fortuna se deba a su paso por el Estado.

Sobre los fondos de inteligencia

Respecto a la acusación de malversación de fondos de inteligencia, De los Santos Viola explicó que su rol como subjefe era estrictamente administrativo y se limitaba a una "firma protocolar".

Sostuvo que este procedimiento no ha variado y que incluso fue el que explicó a su sucesor, el actual jefe del cuerpo, mayor general Jimmy Arias Grullón.

El imputado lamentó que el proceso judicial haya afectado a su familia, señalando que han sido "traídos por los cabellos" al tribunal en medio de situaciones muy difíciles.

Confianza en la justicia

Hacia el final de su intervención, el general apeló a la imparcialidad del tribunal y reiteró su inocencia.

"No soy un delincuente. Soy un hombre de trabajo, un padre luchador y un ciudadano que ha cumplido con la ley", adujo.

El general De los Santos Viola finalizó su declaración expresando que confía plenamente en que los jueces analizarán las pruebas documentadas de sus préstamos y que su decisión estará basada en la verdad del proceso.