General Adán Cáceres solicita a tribunal su absolución en el caso Coral

El general Adán Cáceres Silvestre, principal implicado en el caso Coral, solicitó a las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional su absolución.

El oficial aseguró que las pretensiones de condena en su contra han fracasado, debido a que las pruebas presentadas no son suficientes ni pertinentes.

Durante su última intervención, Cáceres afirmó que el Ministerio Público ha intentado convertir generalidades en hechos particulares sin sustento jurídico.

"Ustedes verán que las pretensiones de condenarnos no fueron posibles porque las pruebas no fueron ni suficientes ni pertinentes", concluyó.

Asimismo, confió en que, al analizar el expediente fuera del "ruido del plenario", la balanza de la justicia se inclinará hacia su estado de inocencia.

Cáceres centró su alocución en tres pilares fundamentales: el manejo de fondos de inteligencia, la inexistencia de lavado de activos y el rechazo a la figura del testaferrato.

El oficial defendió la administración de los fondos del Cuerpo de Seguridad Presidencial, señalando que la fiscalía muestra un "total desconocimiento" sobre el manejo de recursos destinados a la seguridad nacional.

"Dondequiera que investigaron encontraron el velo que la ley impone a este renglón del gasto. Al no poder romper ese velo, pretenden decir que las firmas de los libramientos constituyen prueba de sustracción", afirmó, desvinculando a sus subordinados de cualquier irregularidad.

Cáceres apeló al conocimiento especializado de las magistradas para desmontar la tesis acusatoria. Argumentó que, según estándares internacionales, el lavado requiere tres fases (colocación, estratificación y reintegración), etapas en las que asegura nunca fue ubicado. Negó haber realizado "pitufeo" o depósitos fraccionados, asegurando que solo posee su cuenta de nómina y que sus cuentas de préstamos no son operativas.

El imputado rechazó el uso de terceros para ocultar bienes. Citó jurisprudencia para explicar que el testaferrato implica el disfrute real de un bien a nombre de otro, algo que no ocurre en su caso. "En Madre Tierra no encontraron una casa de veraneo mía; encontraron vacas y pollos", enfatizó.

Críticas al proceso y al Ministerio Público

Antes de finalizar, Cáceres calificó la acusación de "insostenible" y carente de rigor tras cinco años de proceso. Entre sus puntos más críticos destacaron:

Denunció el uso de "delincuentes confesos" como testigos, alegando que actúan bajo coacción de la fiscalía.

Subrayó que el Ministerio Público habla de una sustracción de $1,700 millones de pesos, pero no detalla la mecánica del robo ni el contexto temporal o espacial (dónde, cuándo y cómo se dieron los acuerdos ilícitos).

Aseguró que el 98% del dinero en sus cuentas proviene de fuentes lícitas (sueldos, especialismos e inversiones) que ya pagaron impuestos.

Criticó las pruebas periciales, alegando que los auditores recibieron órdenes directas del Ministerio Público, resultando en una "acusación amarillista" basada en tasaciones fuera de tiempo.

"Cinco años después, no han dicho cómo se movió el dinero para llegar a mi posesión. No han trazado una ruta porque eso nunca sucedió", sostuvo finalmente el general ante el tribunal.