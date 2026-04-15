Ray Guevara no comparte propuesta presidente del TC sobre reforma constitucional

El presidente emérito del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, reaccionó ayer a los planteamientos publicados en este medio de comunicación sobre la intención de realizar una reforma constitucional para solucionar un aspecto que supuestamente afecta el funcionamiento de ese órgano.

“La verdad es que yo estoy sorprendido. No me explico ahora qué es lo que está pasando con esos jueces…”, expresó al ser entrevistado en el programa de televisión Hoy Mismo, transmitido a través del canal 9

Se trata de las declaraciones que expresó el pasado viernes el actual presidente del TC, Napoleón Estévez, quien considera como una solución transformar la Carta Magna para evitar el vacío en la suplencia del pleno, garantizando así el conocimiento de los expedientes.

Según declaró Estévez al participar como exponente en la Conferencia del Poder Judicial, ese órgano constitucional no contempla una dinámica para sustituir a los jueces cuando no pueden participar en la audiencia, debido a una excusa válida o por inhabilitación. La asistencia es una obligación ordenada por el artículo 186 de la norma suprema, ya que , de los 13 magistrados, deben estar presentes nueve al momento de una votación.

“Sea por cualquiera de las causas permitidas: que está de vacaciones, que está inhibido, de licencia; si no están los nueve votos, la decisión no se puede dar”, dijo el magistrado al participar en la Conferencia del Poder Judicial 2026 realizada en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este.

Sin embargo, el doctor en derecho constitucional Guevara dijo sentirse sorprendido por el análisis que expuso el presidente Estévez, ya que en 12 años de dirección del TC nunca “tuvo problema” con la asistencia de los magistrados a las sesiones.

“Eso es obligatorio de acuerdo al artículo 29 de la Ley Orgánica y de los procedimientos constitucionales la presencia de los jueces en los plenos. Tanto así que dice que si no acontece, se considera una falta grave y las faltas graves en la Constitución suponen el juicio político y la destitución”, afirmó.

Guevara aseguró que diversas situaciones complejas no representaron un impedimento para que durante su gestión se conocieran los expedientes interpuestos por la ciudadanía. Recordó que tenía un doble compromiso, debido a que necesitaban establecer la “parte administrativa y desarrollar el aspecto jurisprudencial” desde el inicio.

“A mí me entregaron la Constitución y la ley orgánica sin local, sin…, sin nada. Ese tribunal tenía que trabajar en el aspecto administrativo y construir la jurisprudencia. Nosotros nunca tuvimos problemas de que los jueces no asistiesen a las sesiones”, destacó.

De acuerdo con su explicación, inclusive registraron cuatro casos de magistrados que padecieron enfermedades graves. Sin embargo, esto no impidió que la alta corte constitucional operara con normalidad.

“Yo tuve dos jueces con derrame cerebral, un juez con cáncer y a este servidor le cambiaron la válvula aórtica del corazón. En la pandemia, los jueces idearon la forma de por Teams organizar las sesiones. Nosotros nunca tuvimos ese problema, todavía hay un magistrado que tenía secuelas de (la enfermedad) y desde Estados Unidos, en un estado de tratamiento, intervenía en los plenos necesarios”, resaltó.

Jueces del Poder Judicial

Para Guevara, en los últimos años en el país se ha registrado una tendencia de “atraer” al ámbito constitucional jueces provenientes del Poder Judicial. Pero, según su criterio, aunque es “bueno tener la experiencia judicial”, el Tribunal Constitucional no debe ser un “reservorio de jueces de los tribunales del orden judicial”, debido a que “son dos culturas diferentes”.

“Supongo que habrá excepciones, pero de todos los que están en la Suprema Corte de Justicia, hay una tendencia a que todos quieren ir al Tribunal Constitucional; lo advertí. Ese tipo de cosas necesitan prudencia, experiencia y conocimiento…”, precisó.

Precisamente, Estévez entra dentro de los casos señalados por Guevara. Antes de ser seleccionado en 2023 por el Consejo Nacional de la Magistratura como presidente del TC, el presidente era juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la cual debe conocer los recursos de casación relacionados con el ámbito civil y comercial.