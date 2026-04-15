Carlos Peña se querella contra socios de empresa

La Procuraduría General de la República fue apoderada de una querella formal interpuesta por el presidente del partido Generación de Servidores (GenS), Carlos Peña, en contra de directivos de la empresa Energía 2000.

La acción legal señala directamente a Joaquín Guillermo Estrella Ramia y Leonardo Aguilera, miembros del consejo directivo y socios de la referida empresa energética, así como a Samuel Pereyra Rojas.

La instancia depositada a través de los abogados Francisco Puntiel Sarante, Wander Yasmil Díaz Sena y Teodoro Díaz Cuevas, solicita la intervención de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, encabezadas por Mirna Ortiz y Wilson Camacho, respectivamente. Los delitos imputados en la querella incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios.

supuesto conflicto

De acuerdo con la querella, la empresa Energía 2000 habría recibido financiamientos que ascienden aproximadamente a 21 millones de pesos, durante el período en que Estrella Ramia ocupaba una posición de alto nivel en el Consejo de Directores del Banco de Reservas.

La querella resalta que Pereyra Rojas se desempeñó como administrador del Banco de Reservas desde el año 2020 hasta el 2025, coincidiendo cronológicamente con la permanencia de Estrella Ramia en el órgano directivo de la institución bancaria estatal.

Cabe destacar que la Fiscalía de Monte Cristi citó para el próximo 20 de abril al pastor Carlos Peña Batista, a fin de que responda por las acusaciones de chantaje, extorsión, difamación e injuria, tras una querella presentada en su contra por la empresa Energía 2000, S.A.