Solicitan prisión preventiva contra tres hombres involucrados en muerte de otro en Puerto Plata

El Ministerio Público solicitó a un tribunal la imposición de un año de prisión preventiva para tres hombres involucrados en la muerte de otro, ocurrida el pasado 8 de marzo en el sector Muñoz, del municipio San Felipe, Puerto Plata.

Los imputados Danny Miguel Tejada Pérez (Don o el Flaco), Helmes Daniel López (Curru) y Jemine Díaz Puma fueron sometidos a la justicia luego de que el órgano persecutor obtuviera diferentes evidencias que les vinculan con la muerte a causa de heridas de arma de fuego del ciudadano Ignacio Minaya (Cecilio).

El Ministerio Público, además de la imposición de la prisión preventiva contra los imputados, solicita que el caso sea declarado de tramitación compleja.

Según la investigación, los imputados, junto a una persona que se encuentra prófuga, irrumpieron armados en la vivienda de la víctima, lo sacaron por la fuerza y le realizaron múltiples disparos, para luego lanzar su cuerpo al río.

El levantamiento médico legal y la autopsia realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmaron que la causa de muerte fue heridas por proyectiles de arma de fuego, tratándose de un homicidio violento.

La Fiscalía de Puerto Plata sustentó su solicitud en evidencias materiales, audiovisuales y testimoniales, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad, actas de allanamiento y ocupación de armas de fuego, así como declaraciones de testigos presenciales que identificaron de manera directa a los imputados como responsables del hecho.

Durante los operativos, fueron ocupados un vehículo Honda CR-V color rojo, vinculado a la escena del crimen, armas de fuego ilegales y sustancias controladas. Asimismo, se ejecutaron órdenes de arrestos contra los imputados, quienes ya se encuentran bajo custodia del Ministerio Público.

Los fiscales Julio César Gómez Quintana y Carmen Daynisa Rosario Pascual depositaron la solicitud de medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata.

La calificación jurídica otorgada por la fiscalía corresponde a la violación de los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, relativos a asociación de malhechores y asesinato, así como a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Este lunes el juez Romaldy Marcelino Henríquez aplazó para el próximo 16 de abril la audiencia para conocer la medida de coerción, luego de acoger una solicitud de las defensas.

En dicha audiencia, el Ministerio Público pedirá la imposición de la prisión preventiva, como medida de coerción, y que se declare el proceso complejo, por considerar que se trata de un hecho grave que compromete la seguridad ciudadana y la paz social.

Danny Miguel Tejada Pérez (Don o el Flaco) también enfrenta otro proceso judicial en la jurisdicción de Puerto Plata por su vinculación a la venta, distribución y almacenamiento de drogas. El Ministerio Público presentó acusación en ese caso, cuyo proceso se encuentra en la etapa preliminar.

El Ministerio Público señala en el expediente de ese caso, que el 27 de septiembre de 2025, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ejecutó una orden de allanamiento en una vivienda del procesado, localizada en la Urbanización Atlántica, de San Felipe, donde fueron ocupados diferentes objetos y sustancias ilícitas.

En ese orden, indicó que en dicha vivienda se ocupó un (1) envase plástico blanco con tapa gris, conteniendo en su interior doscientas veinticinco (225) porciones de marihuana, con un peso exacto de (227.98) gramos, envueltas en minifundas plásticas tipo ziploc, así como teléfonos celulares, documentos personales, dinero en pesos y dólares, además de diferentes prendas de oro y un automóvil privado marca Mercedes Benz, modelo A CLASS 220 AWD, año 2019, color gris, a nombre de Danny Miguel Tejada Pérez.