Inicia foro de Listín Diario y UASD sobre crimen, seguridad y violencia

El foro sobre crimen, seguridad y violencia, organizado por el periódico Listín Diario y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), inició este martes con el objetivo de crear una estrategia nacional anticrimen más eficiente y sostenible en República Dominicana.

El foro se celebra en el Aula Magna de la UASD. Allí participan 18 expertos en criminología, derecho penal, psicología e investigaciones, junto a autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional.

Todos disertarán en al menos cuatro paneles en los que se abordarán diversos temas sobre la violencia, el modelo económico, la desigualdad y la crisis social, y se presentarán estrategias, límites y desafíos de la seguridad ciudadana y el estado de derecho.

El último panel cerrará con aportes en investigación y propuestas para la seguridad en el país, según establece el cronograma del foro.

Miguel Franjul, director de Listín Diario, ofrece palabras de bienvenida en foro sobre criminalidadJosé Alberto Maldonado

La idea fundamental del foro “es que podamos proponer una estrategia de abordaje que permita afianzar los logros ya obtenidos en la reducción de las tasas de homicidio y otras variables”, explicó el director de Listín Diario, Miguel Franjul, en sus palabras de bienvenida.

“Nuestro deseo es fomentar debates y entendimientos, dándole la palabra al pueblo y a sus más legítimos representantes en la definición de sus aspiraciones para construir una sociedad menos expuesta a los peligros que entrañan los actos reñidos con la ley, peligros que amenazan no solo las vidas humanas, sino la propia convivencia entre todos nosotros”, añadió.

El rector de la UASD, Editrudis Beltrán, dijo que la academia se consolida “como el espacio idóneo para el análisis profundo de las problemáticas nacionales”, al patrocinar este foro.

Beltrán subrayó que el foro coincide con el 50 aniversario de la muerte de la dirigente estudiantil Sagrario Díaz por parte del régimen de Joaquín Balaguer el 14 de abril de 1972.

“Conocemos de cerca el dolor que generan el crimen y la intolerancia”, dijo el rector. “Sin embargo, hemos persistido como faro de noble ciencia para República Dominicana, transformando dolor en soluciones generadas desde nuestras aulas, institutos e investigaciones”.

Yeni Berenice Reynoso dicta conferencia en el foro Crimen Seguridad y ViolenciaJosé Alberto Maldonado

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, disertó en una conferencia magistral y presentó una radiografía sobre el crimen y la violencia en el país.