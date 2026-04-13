TSE conocerá este martes audiencia sobre demanda de nulidad en elección interna del PLD

El Tribunal Superior Electoral (TSE) conocerá este martes 14 de abril el conocimiento de la audiencia correspondiente al expediente número TSE-01-0003-2025, relativo a una demanda en nulidad del proceso de elección de la titular de la Secretaría del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La audiencia se ventilará luego de que fuera aplazada por la magistrada Lourdes Teresa Salazar, en funciones de suplente del presidente del Tribunal; el magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo; así como por los jueces titulares Fernando Fernández Cruz y Rafaelina Peralta Arias.

El tribunal dispuso el aplazamiento con el propósito de que las partes involucradas puedan examinar los documentos depositados por la interviniente forzosa, Miguelina Matilde Acosta Torres.

En el proceso figura como demandante Paulino Pérez Ortiz, mientras que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) actúa en calidad de demandado.

En la instancia introductoria depositada en esta Alta Corte, la parte demandante pide anular la decisión de elección por parte de la Comisión Organizadora del X Congreso Reinaldo Pared PLD en lo que respecta a la elección de la señora Miguelina Acosta Torres, porque la misma no ostenta la condición de ser miembro del Comité Central, condición y calidad que además estaba contemplada en el instructivo para participar o postularse en la elección de titulares de secretarías del PLD.

Indican que la misma no cumplía, ni cumple, con los requisitos estatutarios para ser proclamada ganadora titular de una secretaría del PLD, en este caso la secretaria de Educación, ya que al momento de celebrarse las elecciones preindicadas no cumplía con una disposición estatutaria de esa organización política.