Policía apresa a nueve implicados en agresión intrafamiliar y delitos sexuales en Mao y Esperanza

La Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional informó que durante operativos realizados el pasado fin de semana fueron arrestadas nueve personas vinculadas a casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales en los municipios de Mao y Esperanza.

Las detenciones se efectuaron en cumplimiento de órdenes judiciales y en respuesta a denuncias ciudadanas. Los operativos fueron ejecutados por miembros de la División Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI).

Entre los detenidos figura Robert Marcelus, de 33 años, arrestado en el sector La Yagua mediante la orden No. 229/2026, acusado de presunta violación a la Ley 24-97, artículo 309-2, en perjuicio de una ciudadana.

Asimismo, fue detenido Neraldo Rojas (a) Rolando, de 48 años, en el sector Yopis Ferrera, en Mao, mediante la orden No. 223/2026, por violación al artículo 309-1, en perjuicio de otra ciudadana.

En otro hecho, Erick Alexander Celda Gutiérrez, de 22 años, fue arrestado en el sector Los Parceleros, Pueblo Nuevo, bajo la orden No. 1025/2025, por presunta violación al artículo 331 del Código Penal Dominicano. Por tratarse de un caso que involucra a una menor de edad, las autoridades omitieron detalles para proteger su identidad.

También fue detenido Randdy Joelvis Rodríguez Rodríguez, de 32 años, en el municipio de Esperanza, mediante la orden No. 997/2025, por violación al artículo 309-1, en perjuicio de una mujer.

De igual forma, Óscar Miguel Durán Gómez, de 39 años, fue arrestado en el sector Barrio Sur de Esperanza, mediante la orden No. 00548/2019, por violación a los artículos 309-1, 309-2 y 309-3 del Código Penal, en perjuicio de una ciudadana.

En tanto, Silvio de Jesús Núñez Torres, de 45 años, fue detenido en el sector Los Multis, bajo la orden No. 932/2025, por violación al artículo 309-2, en perjuicio de una mujer.

Igualmente, Luis Manuel Marmolejo Pérez, de 18 años, fue arrestado en Mao mediante la orden No. 00005/2026, por presunta violación al artículo 333 del Código Penal, en perjuicio de una menor de edad.

Asimismo, Pascual Moronta, de 64 años, fue detenido en el sector Cañada de Piedra, mediante la orden No. 221/2026, por violación al artículo 309-1, también en perjuicio de una ciudadana.

Durante un allanamiento en el sector Carlos Daniel, las autoridades apresaron a Erick Manuel Báez Tejada (a) “El Rubio”, de 29 años, quien se encontraba atrincherado y portando un arma blanca. El individuo fue neutralizado mediante el uso de un dispositivo taser, sin que se registraran incidentes mayores.

La Policía Nacional indicó que todos los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público.