Defensa de Jean Alain tilda de "infortunio" acusación y atribuye retrasos al Ministerio Público

La defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, calificó como un "infortunio" las recientes declaraciones del Ministerio Público (MP), en las que se acusa a la defensa de sus empresas de plantear incidentes para provocar una pérdida de tiempo en el proceso judicial.

El abogado Carlos Balcácer dijo que la dilación del proceso no es responsabilidad de la defensa, sino el resultado de una "hordalía de incidentes procesales" provocados por la parte acusadora.

Según el jurista, el origen de los retrasos se remonta a la presentación de una acusación de 12,000 páginas, la cual no fue entregada en los plazos establecidos.

Balcácer sostuvo que el Ministerio Público solicitó una prórroga de dos meses y, al cumplirse el plazo, aún no había presentado la acusación y que esto obligó a una intimación judicial que sumó otros dos meses de demora.

Recordó que la acusación fue depositada originalmente en un soporte digital defectuoso y que el juez Amauris Martínez, quien conoció el juicio preliminar, tuvo que confirmar este fallo técnico con inspectores del Poder Judicial, lo que generó un estancamiento de entre cuatro y cinco meses.

El abogado mencionó que el MP se opuso a que Jean Alain Rodríguez contara con una computadora en la cárcel de Najayo, para trabajar en su defensa, un conflicto que consumió dos meses adicionales de audiencias.

"Tenían una emboscada preparada con tres jueces parciales. Elevamos la prueba documental, la justicia nos dio la razón y se comprobó su parcialidad. Solo ese proceso conllevó cuatro meses más de retraso", afirmó el togado.

El jurista se refirió a la situación de dos personas que habían sido desglosadas del expediente principal por petición del propio Ministerio Público durante la fase de instrucción.

Al encontrarse estos imputados en un "limbo jurídico", su reincorporación a la fase de juicio ha generado otros dos meses de inconvenientes incidentales.

"El Ministerio Público es quien ha acarreado estos incidentes. Lamentablemente, esa es la realidad del proceso", concluyó Balcácer.