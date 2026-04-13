Jerez Mena destaca avances en eficiencia judicial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia

El magistrado Francisco Jerez Mena, presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), presentó los avances del modelo de gestión que ha transformado la operatividad de ese tribunal, destacando que el uso de notificaciones telemáticas certificadas y una planificación proactiva han permitido que el 98 % de los casos se conozcan en la primera audiencia fijada.

Subrayó que la verdadera transformación nace de la capacidad de cada jurisdicción de comprender su propia realidad para construir soluciones sostenibles, y en ese orden añadió que la mora judicial es una forma de negación del derecho.

Señaló que la Segunda Sala de la SCJ ha pasado de una dinámica dispersa a un sistema articulado basado en seis ejes fundamentales, como son la rigurosidad en los plazos, trazabilidad y flujograma, centro de control interno, gestión anticipada del trabajo, decisiones basadas en datos, digitalización y firma electrónica.

“Lo que presentamos no es un modelo cerrado, sino una experiencia abierta”, señaló el magistrado, al explicar que el sistema fue construido de manera colectiva a través de múltiples reuniones con el personal de la Sala, logrando que el éxito sea una responsabilidad compartida.

El magistrado Jerez habló del tema durante su participación en el panel Gestión de casos para manejar los retrasos en los procesos y la ejecución de sentencias, en el marco de la Conferencia del Poder Judicial 2026.

También intervinieron John Bello, director de Servicios de Consultoría Judicial del Centro Nacional de Tribunales Estatales de los EEUU. Manuel Méndez, juez de la División de Apelaciones de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Pamela Harris, presidenta de la Asociación Internacional para la Administración de Tribunales, y Juan R. Sánchez, miembro del Comité de Relaciones Judiciales Internacionales de la Conferencia Judicial de los Estados Unidos.

Durante su participación, el magistrado Jerez Mena rindió tributo a las trayectorias de Pamela Harris y John Bello, a quienes calificó como referentes internacionales de la gestión judicial, al destacar que su trabajo inspira la visión de que, detrás de cada sistema que funciona, hay una arquitectura de disciplina y visión estratégica.

Explicó que el impacto de la gestión judicial no puede medirse únicamente en términos de cantidad de sus sentencias, sino en la capacidad del sistema de producir decisiones oportunas, coherentes y confiables, apoyadas en estructuras organizativas sólidas y en herramientas tecnológicas que hagan posible su ejecución efectiva.

Apuntó que el Código Procesal Penal impone una serie de plazos, sin los cuales no se puede tener una justicia efectiva, al tiempo que propuso superar los indicadores tradicionales que solo miden el volumen de casos.

Recalcó que el nuevo enfoque de la Segunda Sala propone una medición multidimensional que incluye calidad, percepción y efectividad para el cumplimiento de plazos y reducción de la mora residual.

“En definitiva, no hay reducción real de la mora sin control del tiempo, no hay calidad sin organización y no hay legitimidad sin resultados perceptibles para el ciudadano”, concluyó Jerez Mena, reafirmando el compromiso de la Segunda Sala con una justicia oportuna, coherente y confiable.

La Conferencia del Poder Judicial 2026 se desarrolla en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, desde el jueves 8 y concluye este sábado 11 de abril.

El evento reúne a expositores nacionales y extranjeros con paneles, conferencias y ágoras, como un espacio de articulación del Plan Justicia del Futuro 2034, orientado a evaluar avances, identificar desafíos y construir propuestas para el fortalecimiento del sistema de justicia.