Presidente del TC plantea reforma constitucional para resolver vacío de suplencia

El presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez, planteó ayer una problemática que registra esa corte, la cual puede afectar el conocimiento de los casos depositados: el vacío en la suplencia.

El artículo 186 de la Carta Magna establece que el TC estará integrado por trece miembros y sus decisiones se adoptarán con una mayoría calificada mínima de nueve.

Es precisamente este último mandato el que preocupa al magistrado Estévez, ya que el funcionamiento del órgano constitucional no contempla una dinámica para sustituir a los jueces cuando no pueden participar en la audiencia, debido a una excusa válida.

“Sea por cualquiera de las causas permitidas: que está de vacaciones, que está inhibido, de licencia; si no están los nueve votos, la decisión no se puede dar”, dijo el magistrado al participar en la Conferencia del Poder Judicial 2026 realizada en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este.

Ante esta situación, Estévez entiende que la celebración de un proceso de reforma a la Carta Magna podría servir de solución.

“Porque es la constitución la que debe permitirlo, no puede ser la ley. Ahora mismo yo tengo un banco de 17-18 jueces pensionados; a mí se me puede autorizar un mecanismo de suplencia con un mínimo que yo pueda llamar a los jueces pensionados para cumplir ese quórum, o pueden ser jueces de la Suprema Corte de Justicia. Esas son las dos fórmulas que yo he pensado y la tiro para ver”, destacó.

No obstante, también reconoció que estas opciones podrían permitirle a los jueces titulares del TC decidir ausentarse para no votar por algunos expedientes.

“También digo bueno: si tú le consigues una fórmula de suplencia a los jueces, podemos perder algo que tampoco quiere la justicia constitucional, que un juez constitucional le salga corriendo a un expediente, eso está bien peligroso”, detalló.

La primera dama Raquel Arbaje escucha a niños durante la actividad.Externa

No obstante, el magistrado aclaró estar de acuerdo con que sea nueve la cantidad de jueces establecida de manera obligatoria por la norma suprema presentes para una votación.

“Porque no me puedo imaginar que menos de nueve jueces puedan tener el poder de anular sentencias del Poder Judicial, anular actos del Poder Ejecutivo y anular actos del Poder Legislativo. Eso es lo que legitima las decisiones”, indicó.

Según precisó, su intención con esas declaraciones busca provocar al Constituyente para “ver cómo poder resolver el problema que tiene el Tribunal Constitucional con el tema del quórum, que a veces no tenemos quórum para tomar decisiones”.

“A veces, las decisiones no salen, no porque las decisiones se guarden, sino porque no hay votos para que el expediente salga”, reiteró.

Por otro lado, Estévez también manifestó que necesitan con urgencia una modificación del marco legal con el objetivo de garantizar que “los recursos de revisión constitucionales, jurisdiccionales y de amparo sean depositados directamente en la sede del TC, no en el Poder Judicial”.

“El secretario de la Suprema Corte de Justicia no es secretario mío, no es secretario del Tribunal Constitucional. Eso se entendía porque al momento de instaurarse el TC no tenía sede y se utilizaba de auxiliar la SCJ. Hoy no tiene ningún sentido”, explicó.

Estévez recordó que en 2025 el TC falló 1,814 expedientes, superando los 1,258 publicados en 2024. A pesar de que esto pudiera reflejarse como un logro de eficacia, indicó que esto no debería ocurrir, ya que las Supremas Cortes de Justicia y los Tribunales Constitucionales en los demás países están únicamente “para actuar de manera excepcional”.