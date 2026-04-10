Ministerio Público inicia lectura de la acusación contra procesados en la Operación Falcón

El Ministerio Público inició la lectura de la acusación contra 70 personas físicas y entidades societarias acusadas de conformar la estructura del crimen organizado investigado y judicializado mediante la Operación Falcón, y que enfrenta cargos penales por narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos.

En una acusación sustentada en pruebas materiales, documentales, periciales y testimoniales, fundada en la legalidad, pertinencia y utilidad, el Ministerio Público acusa a los vinculados en el entramado criminal. Además de lavado de activos y narcotráfico, enfrenta cargos penales por cometer usurpación de identidad, patrocinio del narcotráfico, tráfico de armas de fuego, entre otros. Estas actividades camuflaban como comerciales legales y con las que movilizaron miles de millones de pesos.

Con la fortuna que crearon producto de los ilícitos, adquirieron inmuebles como villas, apartamentos, terrenos, estaciones de combustibles y otros. Los acusados, que se aliaron en clanes familiares, de amigos y socios, lograron acumular poder e incidencia social y política en el este, Santo Domingo y Santiago.

La organización criminal estuvo dirigida por Erick Randiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales (Wander, Wandy o W), quienes enfrentan procesos judiciales en tribunales de Estados Unidos.

El Ministerio Público estuvo representado en la audiencia por los fiscales Eduardo Velásquez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público; Yeni Liranzo, Aida Medrano, Reyna Jiménez y Elvin Ventura.

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago, integrado por las juezas Ingrid Liberato, Deyanira Méndez y Kimberly Tatis, ayer decidió la suspensión del juicio para retomarlo el próximo jueves 16 de abril.

La acusación sustentada en más de 3,000 elementos probatorios, se desarrolla en unas 4,000 páginas de teoría fáctica.

Otros acusados

El expediente también involucra a María Olimpia Tavares Rodríguez, alias Oli o la Princesa; Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras, alias Migue; Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Fanny Mercedes Ortiz Víctor y Enerio Rafael Sandoval Valdez.

También, están acusados: Alejandro Rafael Pérez, Juan Carlos Mosquea Eduardo, Harington José Mosquea Núñez, Iván de Jesús Paulino de Jesús, Alexander Torres Bueno, Alberto de Jesús Polanco, alias el Prieto; Alberto Emmanuel de Jesús Polanco, alias Manny; Claritza Andreína Mosquea Eduardo y Rafael Alberto de Jesús.

Igualmente, Juan Maldonado Castro, alias Marcial o el Líder; Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (el Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony o Presidente), Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales, (Omar la Moña); Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro y María Yudelka de Jesús Durán.

Las entidades societarias acusadas son: Inversiones Inmobiliarias Mosquea y Polanco, SRL; Club Dubai SRL, Fire Entertainment SRL, Musa Latina SRL, Industria Bananera Dominicana (IBADOM), SRL; Constructora Mosquea Eduardo SRL, Inversiones Kelvin Torres SRL, Restaurant Bar & Grill Kelvin Torres SRL, GASOVAL SRL (Estación de Combustible Texaco Bonagua-Romero), Lup Pesca SRL, Estación de Combustibles Texaco San Francisco de Macorís, Estación de Combustibles Texaco Quisqueya, y Estación de Combustibles Villa Faro, SRL.

Además, Inversiones El Prieto de Jesús, SRL; V.O. V The Blessing, SRL; Inmobiliaria de Jesús, SRL; Rosmay La Bendición Auto Import, SRL; El Patio 809, SRL; Lenin Torres Auto Venta, SRL; Bananero del Norte (Bandenor), Compra y Venta de Ganados Amador, SRL; Estación de Servicios Altamira Miches, SRL; Constructora El Diamante CxA, Fundación Leo Miches Amador, RVG Paradise Tours, MHS Taxis de Miches, Fundación Juan Maldonado, Transcormercial Oleaje Atlántico, SRL; Amado Radio Events, y Al Coco Restaurant By Miches, SRL.

Por igual, son acusadas Gestiones y Soluciones Inmobiliarias Progreso (GESOINMPRO), Inversiones Mobiliarias e Inmobiliaria Progreso (INMPRO), Costeño Comercial, SRL; (Food Shop), Luis Nieves Comunicaciones (LUNICOMSA), SRL; Geo Soluciones del Caribe Gesocar, SRL; La PlayStation Sport Bar Grill & Restaurant; Constructora e Inmobiliaria Casmal, Ferrecentro Yami y Mariscos y Especialidades El Gran Yo Soy Jehová.