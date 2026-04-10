Condenan a 20 años de prisión a un hombre que matò a otro en el sector San Carlos

Los jueces del Cuarto Tribunal del Distrito Nacional condenaron a 20 años de prisión a un hombre que provocó la muerte a otro, con heridas de arma blanca, en medio de una discusión el 18 de junio del año pasado, en el sector San Carlos.

Jeffry Enmanuel Román, quien cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal, fue hallado culpable de ocasionarle la muerte a Fabio Polanco Matos.

La fiscal Julia Laury Vásquez llevó el caso por parte del ministerio público. De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió en momentos en que el condenado y la víctima sostenían una discusión motivada por conflictos previos relacionados con la labor de motoconchistas que ambos desempeñaban.

Según una testigo, Román sacó un arma blanca y le ocasionó múltiples heridas a Polanco Matos en distintas partes del cuerpo.

El informe de autopsia realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableció que una herida cortopenetrante ocasionó la muerte de Matos.

El tribunal acogió la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, que tipificó los hechos como homicidio voluntario haciendo uso de un arma blanca ilegal, en violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.