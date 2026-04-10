Henry Molina destaca avances y logros de cero mora y justicia digital

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, afirmó que el sistema judicial dominicano avanza hacia un modelo de eficiencia y transparencia bajo el Plan Justicia del Futuro 2034, una visión que busca alinear los tribunales con los más altos estándares internacionales.

Durante la apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2026, ante la presencia del presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández, Molina destacó que la planificación se ha traducido en resultados ejecutables. "La justicia debe ser accesible, cercana, íntegra y abierta a la crítica y al diálogo", puntualizó.

El magistrado resaltó avances significativos que ya son una realidad en el sistema dominicano, tales como fin de la mora estructural, transformación digital y el acceso remoto.

En el tema de la mora estructural, el 90% de los casos en la SCJ se resuelven en menos de un año, y por la transformación digital, el 100% de los documentos judiciales cuentan con firma digital y expedientes electrónicos con trazabilidad total.

Sobre el acceso remoto, más de 33,000 abogados y ciudadanos acceden a sus procesos de forma gratuita y virtual, eliminando traslados y filas.

Reconocimiento a la excelencia En el marco del evento, se rindió un emotivo homenaje a la magistrada Olga Herrera Carbuccia por su impecable trayectoria y por ser la primera dominicana en integrar la Corte Penal Internacional en La Haya.

La Conferencia continuará desarrollándose hasta el 11 de abril en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, con paneles y foros enfocados en gobernanza y reformas estructurales.