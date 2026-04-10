Fiscalía de Montecristi cita al pastor Carlos Peña por denuncia de extorsión y chantaje

La Fiscalía de Montecristi citó para el próximo 20 de abril al pastor Carlos Peña Batista, a fin de que responda por las acusaciones de chantaje, extorsión, difamación e injuria, tras una querella presentada en su contra por la empresa Energía 2000, S.A.

La fiscal Dinorah Liberato Rojas, mediante acto de citación, requiere la comparecencia de Peña para ese día a las 11:30 de la mañana.

El imputado deberá responder por la presunta violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.

La citación fue ejecutada por el ministerial José Miguel de la Cruz Plasencia, del Tribunal Especial de Tránsito, a requerimiento de la Unidad de Conciliación de dicha jurisdicción.

Origen de la denuncia

De acuerdo con el expediente, los hechos se originaron a partir de una solicitud de pago realizada por un intermediario, quien habría amenazado con difundir informaciones perjudiciales para la empresa en caso de no recibir una alta suma de dinero.

Tras la negativa de la compañía a ceder ante la presión, Carlos Peña publicó contenido audiovisual en redes sociales formulando imputaciones que la parte querellante califica como "falsas y carentes de sustento" contra la empresa y sus accionistas.

Petición legal

Energía 2000 ha solicitado formalmente al Ministerio Público la apertura de una investigación y la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.

Estas incluyen penas de prisión de hasta cinco (5) años, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley 53-07.