Yeni Berenice juzga “innecesario y absurdo” el pedido de contraperitaje en el caso Jet Set

Tras cumplirse el primer aniversario de la tragedia de la discoteca Jet Set, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, advirtió que el sistema de justicia no puede convertirse en un escenario de retrasos innecesarios frente al dolor de las víctimas.

Reynoso manifestó que el Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de los afectados en la tragedia del colapso de la discoteca ocurrida el 8 de abril de 2025, donde 236 personas fallecieron y cerca de 180 resultaron heridas.

“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas”, manifestó la magistrada, recordando que el caso involucra a unas 400 víctimas, entre fallecidos y heridos.

Contraperitaje

Asimismo, la procuradora calificó como “innecesario y absurdo” el pedido de contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados, Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.

Según Reynoso, la teoría de un supuesto explosivo carece de sustento frente a un expediente que demuestra fallas estructurales por sobrecarga en el techo de la edificación.

Previsible y evitable

“Someter el proceso a pruebas para detectar explosivos o estudios de suelos sin indicios fácticos solo busca postergar injustificadamente la decisión judicial sobre un evento que era previsible y evitable”, enfatizó.

La magistrada criticó la incoherencia de los imputados, señalando que mientras expresan respeto por las víctimas en comunicados, sus acciones legales buscan entorpecer el fondo del proceso.

Según los informes técnicos presentados por el órgano persecutor, la estructura ya presentaba señales de fatiga mecánica que fueron “deliberadamente ignoradas” por los responsables.

Proceso a las víctimas

Reynoso aclaró que el debido proceso no es una prerrogativa exclusiva de los imputados. Afirmó que el acceso a una justicia pronta y cumplida es un derecho fundamental que asiste a todas las partes.

Dijo que el Ministerio Público busca evitar que el derecho de defensa sea utilizado para vulnerar el derecho de las víctimas a la verdad.

La procuradora garantizó contar con un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los involucrados.

Aseguró que el Ministerio Público se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desvirtuar los hechos con teorías alejadas de la realidad científica, reafirmando su compromiso de agotar todas las medidas para asegurar que las familias afectadas reciban la decisión judicial que esperan desde hace un año.