Conferencia del Poder Judicial 2026 inicia hoy

Con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, inicia hoy la Conferencia del Poder Judicial 2026.

El evento convocado para las 10:00 de la mañana y que se extenderá hasta el sábado 11, tendrá como sede la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este.

Este encuentro internacional se perfila como el principal espacio de articulación del Plan Justicia del Futuro 2034, reuniendo a jueces, legisladores, empresarios, académicos y organismos para evaluar avances y construir propuestas que fortalezcan el sistema de justicia dominicano.

Durante los tres días de jornada, los asistentes participarán en conferencias magistrales, paneles y foros multisectoriales divididos por ejes temáticos en los cuatro niveles del recinto.

Primer Nivel: “El Camino de la Justicia”, una experiencia inmersiva e interactiva sobre la evolución del sistema judicial; segundo nivel: Optimización del Proceso Penal y el tercer nivel: Conversaciones Relevantes sobre el sector.

Mientras que en el cuarto nivel: Reformas estructurales, Justicia Abierta, un Bootcamp de Innovación y el bloque especial de “Buenas prácticas del sistema judicial estadounidense”.

El objetivo central de la conferencia es dar seguimiento a las metas del Plan Justicia del Futuro 2034. A través de sesiones de trabajo, se busca definir prioridades y formular iniciativas que garanticen una justicia más abierta, transparente y eficiente para la ciudadanía.

El Poder Judicial invita a la comunidad jurídica y al público general a ser parte de este evento. Los interesados pueden consultar la agenda completa, los perfiles de los expositores y realizar su registro a través del portal oficial: poderjudicial.gob.do.