Imponen prisión preventiva a hermanos haitianos acusados de asesinar a dos prestamistas en Santiago

El juez José Rafael D’ Asís Burgos de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra dos hermanos acusados de participar en el asesinato de dos prestamistas en esta ciudad.

Los imputados fueron identificados como Yelson Trinidad García, alias “Villano”, de 19 años, y Jimmy Jules Mecid, de 22, ambos de nacionalidad haitiana. Mientras que la víctima fue identificada como Reymi Tomás Rodríguez Rojas, quien se desempeñaba en una junta de préstamos, según explicó su madre.

De acuerdo con el abogado querellante, José Guarionex Ventura, la decisión del tribunal responde a la gravedad de los hechos, la falta de arraigo de los acusados en el país y la ausencia de documentos de identidad. Además, indicó que uno de ellos posee un proceso penal pendiente, lo que incrementa el riesgo de fuga.

Sin embargo, para los familiares de las víctimas, la medida resulta insuficiente. Marilyn Rojas, madre de uno de los fallecidos, expresó su indignación ante lo que considera una respuesta débil frente a un crimen de alto impacto.

“Esa decisión no es suficiente. Estamos hablando de personas que vinieron a hacer daño. Mi hijo era un hombre de trabajo”, manifestó entre lágrimas.

En medio del dolor, la mujer también cuestionó la actuación del Estado y pidió la intervención del presidente Luis Abinader, al tiempo que expresó su temor por el rumbo de la seguridad en el país.

Por su parte, el abogado querellante adelantó que solicitarán al Ministerio Público declarar el caso como complejo, al considerar que tres meses de prisión preventiva no son suficientes para una investigación que involucra levantamiento de pruebas, análisis de cámaras de vigilancia, rastreo de teléfonos y la identificación de otros posibles implicados que permanecen prófugos.