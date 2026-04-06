Juez rechaza aplazar otra vez el caso Jet Set: "Si no avanzamos llegamos a diciembre"

El juez Raymundo Mejía rechazó este lunes las solicitudes de aplazamientos que hicieron los abogados de la Alcaldía del Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas en la audiencia preliminar seguida en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set.

“Si no comenzamos a avanzar, llegamos a agosto, noviembre o diciembre y vamos a estar dando la misma vuelta”, dijo el juez, del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, que lleva el caso.

Los representantes de la alcaldía y el ministerio pidieron el aplazamiento de la audiencia alegando falta de preparación y desconocimiento de la acusación en contra de los imputados Antonio y Maribel Espaillat.

“Ya le he dado tres veces la oportunidad para que busquen el expediente, busquen pruebas y se preparen. Ya no es justo”, indicó el juez, que ordenó al Ministerio Público comenzar a leer la acusación del caso.

“El que no está aquí convocado es porque no tiene el interés necesario. Ya el tribunal tiene que seguir con eso. El tribunal va a rechazar los pedimentos que han formulado las partes, ordenando a que el Ministerio Publica lea su acusación”, agregó.

El fiscal Enmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, criticó los constantes incidentes que buscan postergar la audiencia preliminar contra los hermanos Espaillat.

Según Ramírez, el Ministerio Público está listo para presentar la acusación y cualquier necesidad de preparación adicional por parte de la defensa puede resolverse con aplazamientos breves tras la lectura de los cargos, pero no antes.

“En todos los lados de este Palacio de Justicia hay víctimas esperando. No podemos permitir que se les diga, una vez más, que la audiencia se aplazó”, sostuvo.

Respecto a las partes citadas que no comparecieron, el fiscal sugirió que se solicite la rebeldía o el desglose del expediente para no entorpecer el proceso de quienes sí están presentes.

Este miércoles 8 de abril se cumplirá un año de la tragedia que dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de 100 heridos.