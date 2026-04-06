Juez inicia audiencia preliminar contra propietarios de la discoteca Jet Set

El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, inició el juicio preliminar seguido en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, en una audiencia que se celebra a solo dos días del aniversario del siniestro.

La audiencia inició pasado las 9:00 de la mañana en el salón de audiencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, por razones de espacio y está siendo transmitida en vivo en la cuenta de Youtube del Poder Judicial.

La apertura de esta etapa procesal contra los hermanos Antonio y Maribel Espailltat, ocurre en una semana de profunda significación para la sociedad dominicana, ya que este miércoles 8 de abril se cumple un año de la tragedia que dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de 100 heridos.

El Ministerio Público, los abogados de la defensa y los querellantes que representan a las víctimas han estado depositando ante el tribunal pruebas documentales y testimoniales, así como peticiones de peritajes técnicos y forenses de la escena del suceso.

El objetivo de esta fase preliminar es determinar si existen elementos de prueba suficientes para enviar a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.

Ambos son acusados como responsables de las presuntas fallas estructurales y negligencias que provocaron el desplome del establecimiento comercial el 8 de abril del 2025.

El expediente, depositado el pasado 7 de noviembre, incluye peritajes de ingeniería, testimonios de sobrevivientes y documentos sobre los permisos de remodelación del local; elementos que serán debatidos en el tribunal para establecer responsabilidades penales y civiles.

La tragedia ocasionó la muerte de 236 personas cuando se celebraba uno de sus acostumbrados "lunes merengueros".