Abogada Ingrid Hidalgo: "Nuevo peritaje no invalida pruebas del Ministerio Público en caso Jet Set"

La abogada Ingrid Hidalgo, representante legal de la viuda de Octavio Dotel, fallecido en el colapso de la discoteca Jet Set, afirmó que el nuevo peritaje ordenado por el tribunal no invalida las pruebas presentadas originalmente por el Ministerio Público.

Hidalgo, defensa de Massiel Javier, aclaró que el contraperitaje técnico dispuesto por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, no significa que el informe realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) carezca de base legal o validez.

"Existirán dos peritajes que podrían contradecirse, pero eso no impide que se establezca la causa real del derrumbe. Lo único cierto es que el techo de este establecimiento causó una tragedia que dejó a más de 230 familias sumergidas en la peor pesadilla que ha vivido este país", afirmó la jurista.

Pruebas "irrefutables"

Asimismo, la abogada sostuvo que el proceso judicial no se detendrá y que las pruebas recolectadas contra los propietarios del establecimiento comercial son "irrefutables".

Para Hidalgo, la solicitud de esta nueva evaluación técnica es simplemente un elemento más que se ventilará en el tribunal, pero que de ninguna manera evitará que los imputados enfrenten un juicio de fondo.

La profesional del derecho enfatizó que el expediente actual cuenta con méritos suficientes para demostrar la culpabilidad de los propietarios y garantizar la indemnización de los afectados conforme a la ley.

"Tengan por seguro que irán a juicio de fondo; no porque lo digamos nosotros, sino porque lo establece la ley. Pagarán por sus actos", adujo Hidalgo a su llegada al tribunal.