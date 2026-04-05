Imponen prisión preventiva contra segundo teniente de la Policía por perjurio en La Romana

La jueza del juzgado de Atención Permanente de La Romana impuso dos meses de prisión preventiva contra el segundo teniente de la Policía Nacional, Franklin Rodríguez Rondón, acusado de cometer perjurio al mentir bajo juramento durante un juicio para beneficiar a un imputado.

La magistrada Margarita Cristo dispuso que el oficial cumpla la medida de coerción en el Centro de Operaciones Especiales, ubicado en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.

El tribunal tomó la decisión, al acoger una solicitud de medida de coerción presentado por el Ministerio Público, representado por el fiscal John Mota Javier, quien sustentó el caso con diferentes evidencias presentadas.

El proceso contra Rodríguez Rondón se originó tras su comparecencia el pasado 19 de febrero de 2026 como testigo y víctima en el juicio contra Josué Mercedes (alias "Vigilito").

Mercedes estaba acusado de haber disparado contra una patrulla policial de la cual el teniente era supervisor en septiembre de 2020, tras una disputa por el incumplimiento del toque de queda por COVID-19 en el municipio de Villa Hermosa.

Según el Ministerio Público, representado por el fiscal John Mota Javier, el oficial cambió radicalmente su testimonio durante la audiencia de fondo con el objetivo de favorecer al agresor. Rodríguez Rondón alegó ante el tribunal no saber por qué había sido citado.

Además, expresó no recordar haber denunciado al imputado, tampoco dijo conocer a Josué Mercedes ni a su compañero de patrulla, el cabo González Ramírez, así como no recordar absolutamente nada del incidente punible.

Obstrucción a la justicia

Estas declaraciones contradijeron todas las pruebas y testimonios ofrecidos por el propio oficial en las etapas preliminares del proceso. Como consecuencia directa de su falso testimonio, el tribunal emitió una sentencia absolutoria a favor de "Vigilito", decisión que el órgano persecutor anunció será apelada.

El Ministerio Público sustentó la acusación de perjurio destacando que el oficial faltó a su promesa de decir la verdad, afectando la integridad del sistema judicial.

Tras una investigación iniciada inmediatamente después del juicio, Rodríguez Rondón fue arrestado el pasado 18 de marzo.