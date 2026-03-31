Jefte Ventura dice demandará a Petromovil por acusarlo de “ataques” ante negativa de patrocinio

El comunicador Jefte Ventura Jiménez aseguró, a través de sus redes sociales, que su equipo legal procederá a querellarse contra la compañía Petromovil S.A. por difamación e injuria.

La reacción surge tras los señalamientos de la distribuidora de combustibles de que los “ataques” iniciados por el comunicador surgieron luego de que ellos se negaran a darle un patrocinio.

Ante esto, Jefte Ventura, quien se limitó a replicar unas declaraciones de su abogado, Yan Carlos Martínez, indicó que la querella será interpuesta ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, incorporando tanto las declaraciones de la rueda de prensa como las contenidas en su comunicado oficial.

“Petromovil tendrá que probar en un tribunal del Distrito Nacional que Jefte Ventura actuó según evidencia pública… intentos de obtener beneficios económicos de empresas de nuestro grupo y que fueron acusaciones de contrabando sin prueba”, escribió su abogado.

Este caso tuvo origen cuando el comunicador difundió un informe pedido al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), que indicaba que el 50% de 965 estaciones vendía gasolina con un octanaje inferior al exigido por la ley.

Como respuesta, la vendedora de combustible decidió presentar una querella ante la Procuraduría Fiscal de La Altagracia en junio del año pasado, basándose en el Código Penal del país, específicamente sus artículos 367, 371 y 373 de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley número 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología.