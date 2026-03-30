Aplazan conocimiento de medida de coerción contra fiscal Aurelio Valdez Alcántara

La jueza de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó este lunes el conocimiento de solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de pedir soborno.

La magistrada Isis Muñiz tomó la decisión a fin de que los abogados de Valdez Alcántara puedan estudiar el expediente en su contra, por lo que fijó la audiencia para el próximo martes siete del mes de abril.

A su salida de la sala de audiencias, el fiscal detenido no quiso referirse a las acusaciones en su contra.

El Ministerio Público pidió 12 meses de prisión como medida de coerción en contra del fiscal.