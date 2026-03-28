Procuradora general sugiere innovar en investigación de delitos contra el medio ambiente

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, favoreció la aplicación de nuevas e innovadoras metodologías de investigación para los casos de daños contra el medio ambiente y los recursos naturales, los cuales están establecidos en la Ley 155-17 como delitos precedentes de lavado de activos.

La magistrada planteó la necesidad de implementar nuevas estrategias contra los delitos medioambientales al pronunciar las palabras de bienvenida en el Foro de Justicia por la Vida Silvestre, organizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y el Centro Nacional de Tribunales Estatales (NCSC).

La actividad se realizó del 24 al 26 marzo en un hotel del Distrito Nacional, con la participación de delegaciones del sistema de justicia de Honduras, Colombia, Guyana y República Dominicana.

Tras valorar la trascendencia del encuentro para abordar el tema, la procuradora Reynoso resaltó que “no debemos ver la afectación a la vida silvestre y ni al medio ambiente como un tema simplemente de medio ambiente, es un tema propio de una necesaria e indispensable mirada mucho más profunda, mucho más holística”.

Consideró que a menudo se suele cometer el error de ver los delitos ambientales como una ofensa de segunda categoría, e inclusive se suele escuchar a abogados defensores exponer que “ese delito no es tan grave, es un delito ambiental”, como si “la naturaleza fuera un decorado estético y no la estructura vital que sostiene nuestra existencia”, dijo Reynoso.

La procuradora señaló que la vida silvestre es el tejido mismo de la seguridad humana. “Cuando una red criminal extrae una especie endémica o contamina un río no solo está robando biodiversidad necesaria para la vida, está demoliendo los muros del hogar conjunto de la humanidad”, refirió.

Explicó que los entramados propios del crimen organizado utilizan muchas veces las mismas infraestructuras, rutas y métodos. En ese orden, señaló que, para el tráfico de fauna, utilizan los mismos contactos y repiten los mismos patrones.

La procuradora general dijo que no se suele pensar qué vinculación tiene el narcotráfico en el medio ambiente y cómo impactan sus operaciones, sean las clásicas o aquellas que utilizan los precursores químicos.

“El impacto medioambiental que tienen los precursores químicos en la vida silvestre es sencillamente devastador”, advirtió Reynoso.

Mientras el general Camacho Ubiera, al exponer en la actividad, valoró el encuentro y su impacto en la seguridad nacional de las naciones.

“Este foro de justicia para la vida silvestre tiene un significado profundo para nuestro país y para las Fuerzas Armadas, aquí no hablamos únicamente de proteger especies o ecosistemas, hablamos de proteger la seguridad nacional de nuestras respectivas naciones y de enfrentar redes criminales”, dijo.

Intercambios

El foro permitió un intercambio de experiencias para fortalecer las capacidades de investigación y judicialización de delitos contra la vida silvestre en contextos de criminalidad organizada transnacional.

En el acto inaugural participó el general de brigada del Ejército y director general del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), Ángel Alfredo Camacho Ubiera; los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Osvaldo Bonilla, titulares de la Dirección General de Persecución y la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio Público, respectivamente.

También, el procurador de corte Francisco Contreras, titular de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren), así como representantes de la organización ambiental Grupo Jaragua.

La actividad incluyó sesiones técnicas y ejercicios prácticos por país, enfocados en los siguientes puntos de investigación: crimen organizado y grupos armados no estatales, así como rutas de tránsito y crimen transnacional y la integración de inteligencia financiera.

Igualmente, se abordó la trayectoria institucional del Senpa: logros y retos. También, el Grupo Jaragua expuso temas sobre la extracción y comercio de plantas amenazadas en la reserva de la biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo.