Expertos: Inteligencia Artificial transforma el ejercicio jurídico, pero no sustituirá a abogados

La reciente incursión de la inteligencia artificial en diversos ámbitos laborales ha generado incertidumbre sobre una posible sustitución del factor humano por la tecnología.

Ante esto, expertos legales, tanto dominicanos como internacionales, descartan que el talento humano llegue a ser reemplazado en su profesión.

Bajo el panel titulado "Transformación Digital, Innovación Jurídica y Ejercicio Profesional", desarrollado en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), este jueves, en el segundo día de la “Cumbre Mundial de Derechos 2026: Perspectivas jurídicas ante la transformación global”, abogados debatieron los riesgos de introducir la IA y la parte robótica en el quehacer de un jurista.

Allí, profesionales del derecho, encabezados por el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Potentini, y los doctores Luis Alexander González Martín de Colombia y Roxana Corbran Rizzo de Uruguay, alzaron su voz para defender con planteamientos la importancia y desafíos de los avances tecnológicos.

Esto a raíz de que en la actualidad varios países han adoptado modelos tecnológicos para la ejecución de procedimientos jurídicos que antes dependían de lugares físicos y acciones presenciales; hoy, han emigrado a entornos digitales. Ta les como bufetes de abogados, tribunales virtuales y otras labores judiciales.

Sin embargo, aunque la IA ofrece ventajas como acelerar tramitaciones y automatiza ciertas funciones, los abogados coinciden en que esto no es un riesgo para perder su puesto laboral.

"La tecnología va a tener un impacto en el orden económico y va a tener sustitución, sobre todo en aquellos temas de fábrica que son automatizados, así como es en la preparación, construcción y el desarrollo de algún producto. Sí, eso ya lo sé, se están implementando en muchos lados. Pero en el área de derecho, no”, declaró el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Potentini.

No obstante, advirtió que la no sustitución de los juristas dependerá de cómo se adapten y adquieran conocimiento sobre las innovaciones de su sector.

“Lo que sí van a ser sustituidos son los abogados por otros abogados. Aquellos que estudien, conozcan y los que manejen la inteligencia artificial van a ser más competitivos y van a sustituir al otro, a quien no sepa y se quede atrás”, aseguró Vidal Potentini.

Asimismo, explicó que detrás de las transformaciones tecnológicas en cualquier campo laboral siempre dependerá de una intervención humana de seguimiento.

En corroboración a esta idea, la abogada Roxana Corbran Rizzo de Uruguay, especializada en derecho aeronáutico y espacial, sostuvo: “El ejercicio del derecho siempre va a depender del ser humano, por más que esté la inteligencia artificial”.

Desafíos de los abogados con la IA

Durante el debate en la UNPHU sobre la modernización del ejercicio jurídico con la llegada de la IA, abogados alertaron de que este campo tecnológico admite errores, por lo que su uso debe contar con normas y directrices que constituyan un filtro para validar las informaciones.

Explicaron que esto se debe a que la IA es una extensión de la inteligencia humana; además, tiene datos del presente y el pasado, pero no habla del futuro.

“Hoy estamos sorprendidos por esta tecnología que logra sintetizar una cantidad de información que no conseguimos, pero tiene límites en términos temporales. No puede escapar del pasado. La inteligencia artificial es muy potente por su capacidad de cuantificar el pasado, pero tiene una dificultad muy grande hasta hoy, la de ir hacia el futuro, porque esa es la capacidad del hombre de soñar”, dijo el abogado Luis Alexander González Martín.

“La inteligencia artificial es una imitación de la inteligencia humana, por eso es un gran reto que tiene la sociedad, porque con la inteligencia artificial hemos dado un salto que tiene inconvenientes, de que parecería que nos ha llevado al futuro, pero no, no es al futuro, es el presente”, aclaró Trajano Vidal Potentini.

Al tiempo, aseguró que otros de los problemas que tiene la IA es que “no hay camino recorrido, no hay experiencia aprendida, no tenemos nada detrás y eso entonces implica que estemos sin las herramientas, sin la orientación a la hora de asumir este gran reto y responsabilidad de un uso serio”.

Indicó que la responsabilidad siempre recaerá en aquellos que usen la IA, debido a que aún no existe una regulación de esta tecnología.

“Todavía no hay ley de inteligencia artificial; lo que hay son directrices en la Unión Europea e iniciativas porque es difícil por la evolución, entonces eso no será viable. El abogado siempre tendrá su espacio”, declaró.