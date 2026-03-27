Abogados afirman que José Ramón Peralta es "víctima de una investigación viciada"

El exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, ha sido víctima de una investigación judicial viciada desde sus orígenes, basada en un expediente insuficiente y carente de todo sustento probatorio, afirmó su abogado, Pedro Balbuena.

Durante la fase de contraréplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción, la defensa técnica del exfuncionario desmontó los argumentos del Ministerio Público, calificando la acusación como un relato sin fundamento material que ha intentado dañar una trayectoria de décadas de trabajo empresarial y servicio público.

"Estamos frente a un expediente vacío. José Ramón Peralta ha sido sometido a una acusación injusta, construida sin pruebas, sin sustento y manifiestamente insuficiente para sostenerse en un tribunal de derecho", declaró Balbuena de manera contundente durante su intervención.

El jurista explicó que la investigación ignoró deliberadamente la realidad financiera del exministro, cuya declaración jurada está en orden y cuyo patrimonio es el resultado de años de vida empresarial previos a su entrada a la política. Asimismo, reiteró que durante los más de siete años de gestión de Peralta en el Ministerio Administrativo no se registraron irregularidades ni existen auditorías que avalen la tesis del órgano acusador.

La réplica: desmontando la acusación

Al ejercer su derecho a la contraréplica, Balbuena fue enfático en señalar que el Ministerio Público no pudo presentar evidencias que demuestren el manejo de fondos de procedencia cuestionable.

El abogado subrayó que la falta de pruebas ha forzado a la parte acusadora a sostenerse en especulaciones, lo que evidencia el vicio de la investigación.

"En esta etapa de réplica ha quedado claro que la verdad material aplasta el relato acusatorio. No se puede condenar a un hombre de trabajo basándose en suposiciones cuando los documentos, las auditorías y los hechos demuestran su total transparencia", concluyó Balbuena.

La defensa reiteró su exigencia de que el caso sea desestimado, apelando a que la justicia debe fallar en base a pruebas irrefutables y no a narrativas mediáticas.