Tribunal de Ocoa condena a dos hombres por muerte de haitiano y agricultor

El tribunal colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocoa condenó a 10 años de prisión a un haitiano que mató a otro en la comunidad Los Nueces de la Sección La Horma.

Asimismo, condenó a 15 años de cárcel a otro hombre que le quitó la vida a un agricultor en el municipio de Rancho Arriba, provincia de Ocoa.

La fiscalía de Ocoa, que dirige el procurador general de corte, Francis Valdez Gómez, logró que el tribunal condenara al imputado Gregory Alejandro Roque (a) Víctor chirró, a 10 años por haberle quitado la vida al agricultor José Ignacio Maceo (a) Nanso, con un arma de fuego registrada a nombre del imputado, en un hecho ocurrido el 10 de junio del año 2025 en el municipio de Rancho Arriba.

José Ignacio Maceo fue impactado por un proyectil mientras esperaba que la Policía Nacional habilitara el paso en la calle principal que había sido obstaculizada por unos manifestantes, momentos en que el señor Roque disparó contra la policía e impactó a la víctima.

El Ministerio Público ofertó e incorporó en la fase de juicio pruebas testimoniales, documentales, audiovisuales y periciales, por lo que el tribunal lo declaró culpable de haber violado los artículos 295 y 304 del Código Penal, que tipifican el homicidio.

De igual modo, la fiscalía también logró que el tribunal impusiera 15 años de prisión al haitiano Linet Souvet, luego de que este, el 14 de septiembre de 2025, ocasionara la muerte con un arma blanca al también haitiano Noa Milisis.

De acuerdo al informe, el occiso le había reclamado la devolución de unas botas de su propiedad que fueron supuestamente sustraídas por Souve.