Panaderos advierten de inminente alza en precios del pan y derivados

La Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (UMPIH) adelantó hoy la posibilidad de aplicar reajustes en los productos derivados de la harina, debido a las alzas que experimentan los insumos utilizados por ese sector.

José Radhamés Bruno, presidente de la entidad, condicionó los anunciados aumentos de los panaderos a que el gobierno retome el subsidio de 600 pesos que mantuvo hasta el 31 de marzo del año pasado en el costal de harina, pero se eliminó.

Dijo que ya han sentido el aumento en artículos como aceites, plásticos y harinas que afectan a la elaboración de sus comestibles. "El pan es uno de los más afectados", alertó.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, ejecutivos de la UMPIH, al ser preguntados sobre el reajuste que será aplicado a los derivados de la harina, indicaron que aún no tienen una suma determinada, debido a que cada uno de los dueños de esos negocios tiene sus propios gastos y deben unificar las decisiones para tomar una decisión conjunta.

Asegura José Radhamés Bruno que en este momento el precio del costal de harina es de 2, 450 pesos, costo que tienen que asumir en su totalidad, desde que el pasado 31 de marzo del 2025 fue eliminado el subsidio de 600 pesos que recibían por cada saco.

Abogó por un acercamiento con el gobierno para que los tomen en cuenta y así garantizar que la población tenga un mayor acceso a los productos de ese sector. “De todas maneras, vamos a reunirnos con nuestros socios, para después ponernos de acuerdo porque los insumos han subido un 40% en la producción”.

Radhamés Bruno afirmó que la rentabilidad debe ser sostenible para que cada microempresario evite pérdidas.

"LAS MARCAS BLANCAS"

Los industriales de la harina también expresaron su preocupación por lo que denominaron como “competencia desleal” de los supermercados y sus denominadas “marcas blancas”.

“El negocio de los supermercados no es el pan; esas marcas blancas, que para nosotros son negras, venden a un precio de pérdida total y no podemos competir con ellos”, señaló.

“Por esto es que cada asociado define el precio de su producto porque el costo aumentó; nosotros solo sugerimos”, dijo Bruno.

Finalizaron su encuentro con los medios de comunicación pidiendo “disculpas a la población”, porque son y serán los más afectados con los cambios que se podrían producir en los precios en un futuro no muy lejano.