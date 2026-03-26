Defensa de Raúl Girón solicita a tribunal el perdón judicial por colaborar en el caso Coral

La defensa del mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón, imputado en el caso Coral, solicitó al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional otorgar un perdón judicial a favor de su cliente, fundamentado en su colaboración con el Ministerio Público como delator en el proceso.

El abogado Rubén Jean Carlos Martínez solicitó, además, que las juezas rechacen la imposición de una multa de 200 salarios mínimos, la cual asciende a más de 3 millones de pesos.

La defensa sostuvo que dicha sanción resulta excesiva y contraproducente para el objetivo de la pena, que es la reincorporación del individuo a la sociedad y su núcleo familiar.

Martínez invocó el artículo 346 del Código Procesal Penal para solicitar que su defendido sea eximido del pago de la multa, ya que no debe enfrentar una doble carga que afecte su dignidad y su capacidad de sustento.

Devolución de documentos y bienes

Igualmente, la defensa solicitó la devolución del pasaporte y otros documentos personales (prueba 55), bajo el argumento de que estos no entran en la categoría de bienes muebles o inmuebles sujetos a decomiso.

Respecto a la prueba 148, que refiere a un monto de dinero y un vehículo (motocicleta), la defensa presentó evidencia de un préstamo bancario otorgado el 15 de octubre, el cual consta en el informe financiero de la página 315 del expediente.

Según Martínez, estos fondos tienen un origen lícito y representan el sustento de la actividad productiva del encartado.

Cabe destacar que los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitaron al tribunal condenar a Girón a una pena reducida de 5 años de prisión.

Asimismo, sugirieron que se tome en consideración el tiempo que el imputado ha cumplido bajo arresto domiciliario para dar la pena por cumplida en su totalidad, o bien, que el tiempo restante sea bajo la modalidad de pena suspendida, sujeta a determinadas reglas.