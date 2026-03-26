Tribunal conocerá caso de 13 implicados en Operación Panthera 7

La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este fue apoderada para el conocimiento del juicio preliminar en contra de 13 personas acusadas de un cargamento de 10 toneladas de drogas ocupado en diciembre de 2024, como parte de la Operación Panthera 7.

La magistrada Mary Berenita fue apoderada del expediente por parte de la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de esa jurisdicción, mediante sorteo aleatorio computarizado.

El caso que se encuentra en proceso de notificación y fijación de la primera audiencia fue apoderado al tribunal, luego de que la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas y la Fiscalía depositara la acusación formal en contra del grupo.

La acusación fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, la procuradora de corte Sourelly Jáquez, Andrés Mena y el fiscal Milcíades Guzmán, en contra de José Nicolás Castillo Hart (Nikito), Winston Armando Tejera Rodríguez (Barbikin o Ñojote), Luis Rafael García Alfonseca (el Duartero), José Alexander Santana Andújar (Alex).

También, Cristian Rayner Canela Aybar y Nelson Neftalí Mercedes Lugo. También, contra Dulvi Jesús de los Santos, Ángel Miguel de la Rosa Polanco, Enriquillo Luis Brito, Enrique José Luis Brito, Moisés Hinojosa Natera (Jovale), Alexander Henríquez Castro (John) y Joel Jesús Jaquez.

La acusación incluye a una empresa de transporte de la zona de Boca Chica involucrada en el alijo ocupado en el Puerto Multimodal Caucedo.

Al grupo se le acusa de violar los artículos del Código Penal Dominicano, la Ley No. 50-88, sobre Drogas Narcóticas y la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como la Ley No. 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo en perjuicio del Estado dominicano.

La red fue desmantelada en una labor conjunta del Ministerio Público con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo a la acusación la organización criminal movilizó aproximadamente 5 millones de dólares a través de cripto activos y billeteras virtuales, donde fueron transferidos esos activos virtuales a través de diferentes billeteras de otros países a nivel internacional, México, Europa, y diferentes partes del mundo,

En las acciones contra la red, desarrolladas en forma autónoma por República Dominicana, participaron 89 fiscales y 564 agentes de fuerzas especiales, quienes realizaron arrestos y allanamientos.

Durante los allanamientos fueron incautados más de 22 millones en efectivo, en pesos y en dólares. Además, 20 vehículos livianos, 10 vehículos pesados, 10 contenedores, tres motocicletas, tres pasolas y cinco motores fuera de borda, así como armas de fuego.

Tras el desmantelamiento de la red el Ministerio Público indicó que la Operación Panthera 7 ha constituido una de las mayores ofensivas operativas en contra del crimen organizado realizada en el hemisferio.

En el transcurso de la investigación recolectaron evidencias, que según indican, demuestran que los 9,587 paquetes, con un peso de 9,889 kilos de cocaína, fueron traídos a la República Dominicana desde Colombia por vía marítima, específicamente, por Bayahibe, La Romana y Pedernales, en meses previos a diciembre de 2024.