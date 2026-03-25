Dictan prisión preventiva a personas que agredieron Digesett en Aeropuerto del Cibao

Lo que comenzó como un viaje de reencuentro y descanso, terminó convertido en un episodio tenso y judicial para una familia que regresaba al país.

Tres jóvenes que llegaron con intenciones de vacacionar, hoy enfrentan las consecuencias de un altercado que escaló hasta la agresión física de un agente de tránsito en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional del Cibao.

El incidente se produjo cuando uno de los vehículos en los que se desplazaban fue fiscalizado por un miembro de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). Lo que debió ser un procedimiento rutinario derivó en una acalorada confrontación que, según las autoridades, terminó con la agresión al agente y una joven.

La reacción, marcada por la ira de una de las involucradas, desencadenó una situación que hoy mantiene a los tres implicados bajo medida de coerción.

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva contra Darleny Lisbeth Rodríguez Rodríguez, José Antonio Gutiérrez y Franny Gutiérrez, tras acoger las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Los imputados deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey: la mujer en el recinto femenino y los hombres en el masculino.

Durante la audiencia, el representante legal de la Digesett, el abogado Valentín Oviedo, explicó que esta fase del proceso busca garantizar la presencia de los imputados en las etapas judiciales venideras.

“El tribunal valoró la gravedad de los hechos y el impacto que estos generan, no solo a la institución, sino a la sociedad en sentido general”, sostuvo.

El jurista indicó además que el caso envía un mensaje claro sobre la necesidad de respetar las leyes y la autoridad. Recordó que, aunque los agentes están llamados a actuar con prudencia y cortesía, la ciudadanía también tiene el deber de acatar las normativas vigentes.

Según expuso, el juez consideró que la conducta de los implicados afecta la imagen institucional y el orden público, elementos que incidieron en la imposición de la medida privativa de libertad.

Sin embargo, la versión de la familia difiere. El padre de dos de los imputados, José Gutiérrez, aseguró que la esposa de su hijo presenta problemas de salud y denunció que resultó herida durante el incidente.

“Ella tiene que amamantar a su bebé de siete meses y recibió un golpe en la frente con una pistola. Tuvimos que llevarla de emergencia a una clínica privada esa misma noche”, afirmó.

Explicó que la niña permanece bajo el cuidado de su abuela, mientras su madre enfrenta el proceso judicial. Agregó que todos habían viajado al país con fines vacacionales, procedentes del extranjero, donde, según dijo, reciben seguimiento médico.